Muzičari iz RS: Ne želimo proteste, već zakonsko rješenje problema

Jedna od novih mjera koje je donio Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je zabrana živih nastupa u ugostiteljskim objektima, te su profesionalni muzičari u Banjaluci izrazili nezadovoljstvo, a pojedini najavili i izlazak na ulice i protest.

Muzičari koji su se organizovali putem društvenih mreža zaključili su da nove mjere najviše štete nanose njima, jer su ostali bez mogućnosti da rade i zarađuju za život, dok su ostale branše svedene na minimalni obim rada i poslovanja.

Aleksandar Kukić, koji je formirao grupu muzičara na društvenim mrežama, ističe da je održan sastanak na kojem su doneseni zaključci s kojima će izaći pred vlasti radi pronalaska rješenja za grupu građana kojoj je osnovni izvor prihoda živi nastup.

"Ljudi očekuju da će se neke stvari riješiti čarobnim štapićem, ali to je prosto nemoguće i mi smo se opredijelili na pristup rješavanja problema kroz zakonske okvire. Naravno, to zahtijeva vrijeme, trud i angažman. Pojedini ljudi su pozivali na proteste, ali mi nismo pobornici tog načina izražavanja nezadovoljstva, jer ova grupa je napravljena s ciljem da se kroz zakonske okvire dođe do rješenja, mada podsjećam da je i sam protest zakonom propisan kao način za izražavanje nezadovoljstva", rekao je Kukić.

Predstavnik muzičara podsjetio je da su sve druge branše dobile mogućnost da rade sa smanjenim kapacitetom osim muzičara, kojima je potpuno zabranjen rad. Organizator dodaje i da je veliki problem što sama branša nije dovoljno zakonski regulisana i većina muzičara nije legalizovala svoj posao.

"Prije svega imamo namjeru da ispitamo koje su pravne mogućnosti ponuđene. Neki su nudili prijedlog molbe i zahtjeva prema nadležnim institucijama da se omogući rad ljudima, međutim mislimo da to trenutno nije izvodivo jer je opšta situacija takva. Sva dešavanja su do 16. novembra zabranjena. Ipak, napominjem da su i prethodne mjere koje su bile na snazi muzičari poštovali, tako da ne znam šta je podstaklo ljude u Štabu da donesu ovakvu odluku", rekao je Kukić.