Muzičari sa prostora bivše Jugoslavije: "No Borders Orchestra" u Mostaru

MOSTAR - "No Borders Orchestra", ansambl profesionalnih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, nastupiće 15. septembar od 21 čas u mostarskom OKC Abrašević, a u okviru regionalne balkanske turneje "Embracing Vulnerability".

Nakon nastupa koje je ansambl imao prošlog ljeta u Podgorici, Sarajevu, Rijeci i Zagrebu prošlog ljeta, orkestar će održati nove koncerte u Mostaru, Novom Sadu i Mariboru, a projekat "Embracing Vulnerability" ("Prigrliti ranjivost") ima posebnu temu.

"Ove godine kreiramo turneju koja će istraživati temu ranjivosti. Dok se činilo da se svijet oporavlja i izvlači iz krize nakon pandemije virusa korona, dogodio se još jedan razoran događaj - vojna operacija u Ukrajini. Stoga je veoma bitno da smognemo hrabrosti da se suočimo sa svim našim trenutnim društvenim, fizičkim i ekološkim nesigurnostima i ranjivostima", objašnjava Premil Petrović, dirigent i umjetnički direktor orkestra.

Ovom turnejom "No Borders Orchestra" predlaže da se ne negira trenutna situacija u svijetu i da se ne bježi od nje, već da ovu krizu vidimo kao priliku za promjenu i za duboko preobraženje načina života.

"Prigrliti naše ranjivosti znači iskoristiti ih kao priliku da rastemo kao društvo i ujedinimo se u borbi za mir i razumijevanje", pojasnio je Petrović.

U junu ove godine, orkestar je dobio i prestižnu nagradu - Šampion regionalne saradnje za 2022. godinu koja od ove godine nosi ime Erhard Busek, a koju dodeljuje Vijeće za regionalni saradnju (RCC) i Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije (BMEIA).

Orkestar je pripremio veoma uzbudljiv program u kojem se nalaze djela klasičnih i savremenih kompozitora kao što su Johan Sebastijan Bah, Isidora Zebeljan, Stuv Rajh, Arvo Pert, Franc Šubert, Edvard Elgar i Gustav Maler.

Specijalno za ovu priliku hrvatski kompozitor Davor Branimir Vincze napisao je kompoziciju "The Wound is the Place where the Light enters You", kao porudžbinu

"No Borders Orchestra" za ovaj projekat, a koga izvodi gudački orkestar u kombinaciji sa udaraljkama i elektronikom.

Ulaz na koncert je slobodan.