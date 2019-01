Muzička bajka osvojila srca Sarajlija

Banjalučki orkestar "Rock simfonija" nastupio je u subotu veče prvi put u Sarajevu, u klubu "Coloseum". Najava za ovaj koncert privukla je veliku pažnju sarajevske publike, koja je u mjesecima iza nas nekoliko puta pozivala Banjalučane da nastupe u gradu na Miljacki.

Orkestar kojeg čine akademski muzičari iz Banjaluke i članovi rokenrol benda "Tupas mene" su izašli na binu nešto iza 22 časa i započeli nastup taktovima numere "Ukor" Radomira Mihajlovića Točka, a zatim je na binu kročila prva solistkinja Dijana Josipović, koja je izvela numeru "Šutiš" grupe "Letu štuke".

Publika je prve dvije pjesme pozdravila stidljivim aplauzom, a na licima muzičara mogla se vidjeti mala nervoza. Naime, orkestar "Rock simfonija" je ovog puta svirao u nešto drugačijem prostoru od onoga na koji su navikli. Upravo nešto intimnija atmosfera ovog toplog kluba navela je članove orkestra da uspostave direktnu komunikaciju sa publikom, a u tome je prednjačio dirigent Dušan Urošević, koji je svakim izvođenjem nove kompozicije pozivao publiku da ustane.

Redali su se hitovi "Maniac", "November Rain", "Live and let die" i mnogi drugi, a gosti su pratili uputstva dirigenta. Nakon što se publika zagrijala i gromoglasnim aplauzom pozdravila banjalučke muzičare, osnivač orkestra, gitarista Dragan Moconja preuzeo je mikrofon.

"Hvala vam mnogo na ovom divnom prijemu. Divna ste publika i ovaj koncert ćemo sigurno dugo pamtiti. Sada ćemo za vas izvesti pjesmu jednog od najboljih sarajevskih bendova svih vremena", rekao je Moconja, a onda su uslijedili taktovi numere "Da sam ja netko" benda "Indexi".

Ova pjesma je probudila posebnu emociju kod sarajevske publike, a među brojnim gostima bilo je onih koji su zatvorenih očiju i na nogama pjevali zajedno sa "Rock simfonijom", kao da su se kroz stihove i taktove ove pjesme vratili u neka stara i ljepša vremena. Mogli su se u publici čuti i komentari "Ovo nisam očekivao" i "Zašto ovi mladi ljudi nisu ranije dolazili kod nas?".

Nakon ovog velikog hita još većeg sarajevskog benda, orkestar je ubrzao tempo, što je navelo i one najpovučenije da stanu na noge i aplauzom pozdrave umijeće banjalučkih muzičara.

Upravo tada je dirigent orkestra Dušan Urošević pokupio najviše simpatija publike, koja je navijala za njega uzvikujući "Dule, Dule".

Solistkinje "Rock simfonije" Dijana Josipović, Milana Smiljanić i Vanja Mišić su se svakom pjesmom smjenjivale i svaka je svojim energičnim glasom podizala nivo koncerta, a usijanje je uslijedilo kada su izvele numeru "Free Your Mind". Upravo ova pjesma je navela sve prisutne da zaplešu. Dalje su se redali hitovi "Golden Eye", "Smoth Criminal" i "Zemlja" grupe EKV, a orkestar je za kraj izveo numeru "Let the Sunshine In" iz kultnog mjuzikla "Kosa".

Banjalučani su shvatili da ih sarajevska publika neće pustiti tako lako sa pozornice pa su se vraćali na binu dva puta i počastili brojne goste kluba s još nekoliko legendarnih kompozicija, nakon čega su dubokim naklonom zahvalili na toplom prijemu i još većoj podršci.