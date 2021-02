Muzičko udruženje počinje s radom u Trebinju

TREBINJE - Udruženje za njegovanje i razvoj muzičkog stvaralaštva kod djece i mladih "LirArt" počinje s radom u Trebinju.

Na osnivačkoj sjednici Skupštine ovog udruženja, koja je održana u petak, za predsjednika je izabran Milisav Sukonjica, diplomirani muzički pedagog i master teologije, koji je istakao da će u svom radu Udruženje imati i podršku grada Trebinja.

"Prevashodno ćemo raditi na ranoj muzičkoj stimulaciji i njegovanju horske muzike kod djece mlađeg uzrasta od četiri do 12 godina, čiji će rad biti podijeljen u dvije grupe, i to mlade od četiri do osam i one malo starije od osam do 12 godina, a sve će se raditi kroz kreativne umjetničke radionice", kazao je Sukonjica.

On je istakao da su se svi muzički stvaraoci iz Trebinja, koji su pokrenuli inicijativu za ovo udruženje, složili da ono nosi naziv "LirArt", jer je lira preteča i simbol za muzičke instrumente, a art je umjetnost.