Muzika koja je spasila 2020 - "Spotify" objavio najslušanije izvođače

Iznenađenje ili ne, ali činjenice govore za sebe, a to je da je reper Bed Bani na globalnom nivou u toku ove godine preslušan čak 8,3 milijarde puta, objavila je muzička striming platforma "Spotify" u svom pregledu.

Korisnici ove platforme 2020. godine su najviše slušali ovog portorikanskog repera, a njegov album YHLQMDLG (skraćeno od "Yo hago lo que me da la gana", što na španskom znači "radim što hoću") najslušaniji je album na toj platformi u 2020. godini.

Na drugom mjestu liste najslušanijih muških izvođača u 2020. našao se kanadski reper Drejk, dok je treće mjesto zauzeo kolumbijski pjevač regetona Džej Balvin.

Među prvih pet plasirali su se i pokojni reper Juice WRLD i kanadski pjevač The Weeknd.

Američka pjevačica Bili Ajliš ponovo je najslušanija izvođačica na ovoj platformi, a slijede je Tejlor Svift, Ariana Grande, Dua Lipa i Halsi.

Pjesma "Blinding Lights" The Weeknda najslušanija je pjesma godine, a poslušana je 1,6 milijardi puta.

Na drugom mjestu se našla pjesma "Dance Monkey" austrijske kantautorke Tones and I, dok se na treće mjesto plasirala pjesma "The Box" repera Rodija Riča. Remiks pjesme "Roses" repera SAINt JHN-a, koji je napravio kazahstanski DJ Imanbek plasirala se na četvrto mjesto, a "Don't Start Now" Dua Lipe zaokružuje popis najslušanijih pjesama godine na servisu "Spotify".

Spomenuti YHLQMDLG najslušaniji je album godine, a poslušan je 3,3 milijarde puta. Drugi najslušaniji album je "After Hours" The Weeknda, a popis najslušanijih albuma zaokružuju "Hollywood's Bleeding" američkog repera i pjevača Posta Malonea, "Fine Line" Harija Stajlsa i "Future Nostalgia" Dua Lipe.

BBC piše da je "Spotify" rekao da su njegovi korisnici ove godine najviše slušali pop muziku.

Korisnici su tokom ove pandemijske 2020. više slušali nostalgične kompilacije i kompilacije koje su tematski bile vezane za rad od kuće. Na tom tragu porasla je i slušanost podkastova koji su se bavili mentalnim zdravljem i opuštanjem poput "Unlocking Us with Brene Brown" i "Get Sleepy: Sleep meditation and stories".

Kako je dobar dio svijeta tokom godine zbog karantina, lokdauna i društvenog distanciranja uglavnom bio kod kuće, "Spotify" kaže da je porastao broj korisnika koji su se na platformu prijavljivali od kuće ili putem konzola za igranje video-igara.

Takođe, porastao je broj slušalaca pjesama i podkasta koje su radili Afroamerikanci zbog globalne ekspanzije pokreta "Black Lives Matter".