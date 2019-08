Muzika prvog di-džeja iz svemira slušala se na Mediteranu

​Italijanski astronaut Luka Parmitano postao je prvi di-džej u svemiru. Nastupao je na Međunarodnoj svemirskoj stanici, a njegovi slušaoci bili su na krstarenju Mediteranom.

Ove nedjelje, astronaut iz Italije, Luka Parmitano, postao je prvi di-džej u svemiru.

Miks numera, slao je sa Međunarodne svemirske stanice do Sredozemlja gdje ga je slušalo oko 3.000 ljudi.

Evropska svemirska agencija saopštila je da je četrdesetdvogodišnji Parmitano muziku koristio za „povezivanje različitih kultura“ ali i kako bi pokazao uticaj napretka u tehnologiji.

Italian astronaut Luca Parmitano has become the first person to DJ live from space https://t.co/O667Ibw6z6 pic.twitter.com/wpFH9rIizs