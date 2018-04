Muzika u mnogo boljoj formi nego politika

Muzički festival "Z.E.T. fest" biće održan na Janjskim otokama kod Šipova od 26. do 29. jula. Povodom ovog festivala organizatori su održali prvu tribinu u Banskom dvoru u Banjaluci, gdje su se predstavili muzički kritičar i novinar Branimir - Bane Lokner, doktor za rokenrol Milić Vukašinović i Ivan Dečak iz grupe "Vatra".

Osim najave za festival, gosti u Banjaluci su iskoristili priliku da otvore i izložbu fotografija koja je posvećena prošlogodišnjem izdanju.

"Drago mi je što učestvujem na ovom događaju. Radujem se što ćemo svirati na festivalu koji ima svoju magiju. Nisam dosad znao da ću imati i s ekologijom neke veze, ali eto imam", rekao je Milić Vukašinović.

Poznati muzičar je dodao da je situacija na današnjoj muzičkoj sceni teška te da publike koja voli teški rokenrol zvuk sve manje.

"Ne znam kada bih svirao sa svojom grupom, pošto sviram teški rok, a ta publika je rjeđa nego bijeli medvjedi. Publike je sve manje za istinski rokenrol jer ljudi danas miješaju pop i rok. Ako je autoru bio motiv da mu pjevaju refrene, onda je to pop. Pravi autor, koji je vođa grupe, ima viziju da predstavi kroz grupu umjeće sviranja i viziju poimanja koja nema veze s potrošačkim mentalitetom i hitovima. Danas se miješaju babe i žabe i mnoge grupe se predstavljaju kao rok grupe, ali one to nisu", dodao je Milić Vukašinović.

Frontmen sastava "Vatra" Ivan Dečak je takođe izrazio zadovoljstvo što je u prilici da prisustvuje prvoj tribini "Z.E.T. festa".

"Drago mi je da sam ovdje. Zadnjih par godina non-stop putujemo pa sam kao pravi zet, nikada nisam doma. Ja volim svirati u prirodi i očekujem što više društva, a ako bude dobrog društva biće to prava priroda i društvo", istakao je Dečak.

Frontmen grupe "Vatra" je dodao da je današnja situacija na muzičkoj sceni teška, ali da ipak ima nade za opstanak kvalitetnog zvuka.

"Ja kao konzument glazbe, slušam glazbu koja me inspirira. Što se tiče glazbe na našim prostorima, ja mislim da je glazba u mnogo boljoj formi nego politika", dodao je Dečak.

Muzički kritičar i novinar Branimir - Bane Lokner je istakao da je u regionu mnogo festivala, ali da samo "Z.E.T. fest" donosi magiju koja spaja zabavu, ekologiju i turizam.

"Drago mi je što ćemo imati priliku da se družimo. Ja kao osoba sa strane koja prati fetivale mogu da kažem da u regionu ima mnogo festivala koji su urađeni na ovakav ili onakav način. Ovaj festival se po mnogo čemu razlikuje, što je u samom startu lep poziv za sve koji bi se tu našli. Veliko je zadovoljstvo gledati nastupe svih najavljenih izvođača. Ja ću na festivalu imati svoju tribinu, gde ću predstaviti svoju knjigu 'Rokenrol u kandžama interneta', a to je knjiga koja govori o promociji izvođača u Srbiji", istakao je Lokner.

Muzički kritičar i novinar je dodao da su brojni festivali u regionu, ali da Z.E.T. ima magiju i poruku.

Tribina, koja je održana u Banskom dvoru, samo je prva u nizu, a organizatori najavljuju još dvije tribine, koje će biti posvećene ekologiji i turizmu.

Izvođači

Na muzičkom festivalu "Z.E.T. fest" predstaviće se mnoge domaće i regionalne grupe, među kojima su "Ritam nereda", "Pero Defformero", "Tupas Mene", "Sunshine", "Kerber", "Pankrti", "Vatra", "D-Zoo", "Yu grupa" i "Vatreni poljubac". Osim najavljenih bendova, priliku da zasvira na bini "Z.E.T. festa" imaće i "Z.E.T. hit" bend. Ulaznice za najavljeni festival se mogu nabaviti putem sistema kupikartu.ba po cijeni od 10 KM za jednodnevnu kartu i 20 KM za trodnevnu.