NASA i Bijela kuća se oprostile od "kraljice rokenrola"

Od američke rok i soul pjevačice Tine Tarner, koja je preminula u 83. godini, oprostile su se njene kolege, Bijela kuća i NASA i uputili izraze saučeća porodici i prijateljima "kraljice rokenrola".

"Simply the best (Jednostavno najbolja). Muzička legenda sijala je na sceni i u milionima srca kao kraljica rokenrola. Njeno nasljeđe će zauvijek živjeti među zvijezdama", navela je američka svemirska agencija NASA aludirajući na jedan od najpoznatijih albuma i hitova Tarner “Simply the best".

NASA je poručila da će nasljeđe Tarnerove "zauvijek živjeti među zvijezdama", a sa tim je saglasna portparolka Bijele kuće Karin Žan-PJer koje kaže da će njena muzika nastaviti da živi, prenosi Tanjug.

Portparolka Bijele kuće rekla je da je smrt Tarnerove ogroman gubitak za sve koji su je voljeli i muzičku industriju i istakla da je jako tužna jer je bila veliki obožavalac, prenio je BBC.