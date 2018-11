Na EXIT dolaze Greta Van Fleet, Phil Anselmo, Tarja i armija gitara!

Svakog ljeta EXIT je mjesto muzičkog hodočašća za publiku iz svih krajeva svijeta, a sudeći po nikad ranijoj prodaji i nezabilježenom interesovanju, Petrovaradinska tvrđava od 4. do 7. jula idućeg ljeta biće ispunjena do posljednjeg mesta!

I prve objave izvođača ove godine stižu ranije nego ikad, a već najavljenom kultnom sastavu The Cure, pridružiće se i najupečatljiji rokenrol bend današnjice Greta Van Fleet! Strani mediji zovu ih "spasiocima rokenrola" i "prvim velikim bendom generacije Z", dok čuveni magazin Rolling Stone piše da su "uspjeli nemoguće i učinili da rokenrol ponovo bude kul novim generacijama"!

Nezaustavljivi kvartet iz okoline Detroita podigao je pravu buru na svjetskoj sceni oživljavanjem istinskog rokenrol zvuka i energijom za koju Elton John kaže da nije viđena u ovom cijelom vijeku, dok je čak i Robert Plant potvrdio da se radi o nasljednicima velikih Led Zeppelina!

Ove godine rasprodali su kompletnu američku turneju i nastupali na gigantskim pozornicama festivala kao što su Coachella, Lollapalooza i Rock Am Ring, a ovog mjeseca njihov album prvenac stigao je na sam vrh američke top liste! Na EXIT dolazi i Phil Anselmo, čuveni frontmen Pantere, jednog od najvećih metal bendova svih vremena, koji na tvrđavu vodi svoj novi bend The Illegals sa specijalnim nastupom nazvanim A Vulgar Display of 101 Proof.

U pitanju je prava ekskluziva i veoma rijedak set sastavljen isključivo od pjesama Pantere, rezervisan samo za odabrane festivale na predstojećoj turneji! Na drugoj strani tvrđave, pred publiku omiljene Addiko Fusion bine istupiće neponovljiva operska metal diva Tarja Turunen, čiji moćni vokal fanovi obožavaju još od vremena kada je pjevala u kultnom nordijskom bendu Nightwish! Pravoj armiji gitara na ovogodišnjem Exitu pridružiće se kultni engleski ska bend The Selecter, norveški metalci Arcturus, famozni britanski pankeri Peter and the Test Tube Babies, pioniri švedske metal scene Entombed A.D i kalifornijski hardcore veterani Total Chaos!

Greta Van Fleet, bend koji čine tri brata i njihov drug iz djetinjstva, na svakom nastupu podsjećaju na samu esenciju rokenrola: rifovi koji opsedaju telo, bas i bubanj koji ga pokreću i supersoničan glas koji zajedno potvrđuju da je rokenrol zaista vječan! Prosjek godina u bendu jedva prebacuje dvadeset, a iza sebe već imaju osvojenu američke top liste jer se njihov album prvenac „Anthem of the Peaceful Army“, izdat u oktobru, našao na samom tronu Billboard Hard Rock i Top Rock albuma, te na visokom trećem mjestu opšte Billboard liste albuma na kojoj u ovom cijelom vijeku dominiraju pop izvođači! Žestoki tenor 22-godišnjeg Džoša Kiske osvaja na prvo slušanje, a lakoća sa kojom jpeva i najzahtjevnije dionice, izaziva nevjericu i povlači poređenja sa živim rok božanstvom, frontmenom Led Zeppelina Robertom Plantom! U intervjuu ove godine, upitan da izdvoji svoje mlade muzičke favorite, Plant je rekao “Postoji bend u Detroitu koji se zove Greta Van Fleet. Oni su Led Zeppelin i imaju divnog mladog pjevača“, a na opasku novinara da je neverovatno kako neko tako mlad može tako moćno da peva, Plant je šaljivo dodao - „Mrzim ga!” Pečat odobrenja, osim od Rogera Glovera, basiste benda Deep Purple, te čuvenog glumca Toma Henksa, dobili su i od muzičke ikone Eltona Johna, koji ih je lično pozvao i rekao „Ovo je najbolji rokenrol koji sam čuo u poslednjih 20 godina!“ Greta Van Fleet zvezdanu prašinu digli su još prošle godine hitom „Highway Tune“, prvim od čak tri njihova singla koji su se našli na prvom mestu Billboard liste rok pesama, a poslednji u nizu jeste najnoviji hit „When The Curtain Falls“. Njihov eksplozivni uspeh, kakav dugo nije viđen na rok sceni, odveo ih je na prestižnu listu Forbes magazina „30 under 30“, te omogućio nagradu Loudwire magazina za najbolje nove izvođače!

Na glavnoj bini EXIT festivala, pravi zemljotres prirediće i metal legenda silovitog vokala i pevač Pantere Phil Anselmo sa svojim sastavom The Illegals, a ovaj nastup, koji će u potpunosti da se sastoji od pesama Pantere, biće obavezna stavka za sve istinske heavy metal znalce! Philip H. Anselmo & The Illegals ove godine izdali su njihov drugi album „Choosing Mental Illness“, bogat doom, thrash, punk i grindcore uticajima. Krajnji proizvod, prepun gitarske distorzije i Anselmovog dominirajućeg vokala, priziva revolucionarni zvuk Pantere, koja je nepovratno podigla ljestvicu čitave metal scene i zadržala status jednog od najboljih heavy metal sastava u istoriji muzike.

Na EXIT festival stiže još jedna figura koja je učestvovala u trajnom oblikovanju metal scene, Tarja Turunen! Kultna frontmenka najpoznatijeg finskog benda Nightwish, kombinovanjem svog operskog vokala i metal zvuka, doprinijela je rađanju i popularizaciji čitavog žanra. Nakon odlaska iz benda posvetila se uspješnoj solo karijeri, te se album „The Shadow Self“, izdat 2016, u roku samo nekoliko sati našao na vrhu rock i heavy metal lista na iTunes servisima u nekoliko zemalja! Njen ovogodišnji poduhvat, live-art album „Act II (Live)“, osim maestralnog „šetanja“ između intimnog i grandioznog, potvrđuje da je Tarja jedan od najboljih live vokala koji je ikada potekao iz Skandinavije.

Na Petrovaradinsku tvrđavu i njenu najžešću Explosive binu osvojiće avangardni black metal sastav i velikani norveške muzičke scene Arcturus, te pioniri švedske death metal scene Entombed A.D. Pored njih na tvrđavu stižu čak tri kultna benda da proslave svoja tri velika jubileja! Dva kultna britanska benda, ska legende The Selecter, i čuveni pankeri Peter and the Test Tube Babies na EXIT dolaze da i jedni i drugi proslave po 40 godina neumornog rada, dok kalifornijski hardcore pankeri Total Chaos na tvrđavu stižu u godini kad obeležavaju tri decenije svirke!

Aktuelna cijena ulaznica do 29. novembra!

Trenutno je u prodaji ograničeni kontigent kompleta EXIT karata po ceni od 115 KM, što predstavlja visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, iznosi 53 KM. Za isti dan su u prodaji i ulaznice za FAN PIT po cijeni od 78 KM, kao i GOLD VIP dnevne ulaznice za 4. jul po 210 KM. Aktuelna cijena ulaznica važiće samo do 29. novembra, nakon čega će cijena biti viša. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice Exitfest.org.