Na EXIT-u ove godine gotovo 200.000 posjetilaca

Muzički festival EXIT u Novom Sadu okupio je ove godine gotovo 200.000 ljudi, a tokom četiri dana trajanja festivala, u više od 40 zona i 20 bina sa muzičkim programom, nastupilo je više hiljada akreditovanih umjetnika, saopšteno je iz organizacije tog festivala.

Svoje utiske o osamnaestom izdanju EXIT festivala podelili su i sami umetnici na društvenim mrežama, a iz organizacija kažu da je najupečatljivija scena bila čuvena Grejs Džons koja je produžila nastup za 45 minura, a zatim, na iznenađenje i svog menadžemnta, ostala na tvrđavi do izlaska sunca uživajući u muzici sa publikom.

Dugogodišnji prijatelj festivala DJ Dejvid Geta, osvrnuo se na svoje početke, upravo na Petrovaradinskoj tvrđavi i rekao "Exite, želim da ti se zahvalim. Bili ste sa mnom na putovanju od ranih dana, pa sve do danas. Zato toliko cijenim ovaj festival. Exite, volim te!".

Na zatvaranju mts Dance Arene i seta koji je produžen za sat vremena publici i organizatorima poslala je poruku i Ð Nina Kravic koja je rekla da EXIT povezuje ljude širom svijeta i poželjela da festival koji leži na Dunavu, reijci koja ima toliko istorije u svojim vodama, postane solidan dio te istorije.

Organizatori EXIT-a kažu da su se mnoge zvijezde unaprijed radovale svojim nastupima, pa je tako "rege kralj" Ziggy Mari tokom tonske probe snimao glavnu binu i rekao "Najbolji evropski festival!", dok je alt-rok umjetnica Fever Rej unaprijed najavila svoj nastup porukom i snimkom u kojoj kaže "Exite, dolazimo po tebe".

