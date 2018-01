Na "Exitu" i Burak Yeter i Jax Jones

Nakon što je objavio novu eru "mts Dance Arene", festival "Exit" nastavlja sa novim objavama nastupa. Novi talas predvodi jamajkanski rege kralj i osmostruki dobitnik "Grammy" nagrade Zigi Marli, nasljednik vječne ikone i svog oca Boba Marlija, uz čije pjesme je nastao ovogodišnji festivalski moto "Exit Freedom!".

S njim stižu i najveći hitovi u ovom trenutku, koje donose aktuelne zvijezde kao što su trenutno najtraženija rok kantautorka Alis Merton, čija je himna "No Roots" snažno odjeknula kao jedan od apsolutnih hitova pokorivši prvo evropske, a potom i američku top-listu.

Hitove u Novi Sad donosi i haus zvijezda Jax Jones, čiji singl "You Don't Know Me" je nominovan za "Brit" nagradu nakon što već godinu dana ne silazi sa radio-talasa, a neumorni Englez je odmah nastavio sa jednako zaraznim hitom "Instructions" na kojem gostuje Demi Lovato.

Kako je to čuti svoju pjesmu na svakom ćošku, odlično zna i francuski DJ duet "Ofenbach", bez čijeg hita "Be Mine" nije bilo moguće zamisliti ovo ljeto. Ideja da spoje rokabili zvuk sa haus muzikom unijela je pravu svježinu u ljetne mjesece.

Na glavnu binu "Exita" stiže i Mahmut Orhan, tvorac megahitova "Feel" i "Save Me", ali i zvaničnog remiksa teme iz serije "Igra prijestola", koji je bio neizostavni ljetni hit na plažama u vrijeme dok je cijeli svijet na ekranima pratio ovu seriju. Pridružiće mu se i jednako tražen hitmejker iz Amsterdama, takođe turskog porijekla, Burak Yeter, čiji singl "Tuesday" je izbio među najslušanije pjesme u godini za nama.

Na "Fusion" bini, jednoj od omiljenih na "Exitu", čuće se prodoran pank zvuk aktuelnih gitarskih bendova. Mladi muzičari iz Kenta "Slaves" na "Exit" donose pank hitove "The Hunter", "Cheer Up London", a ovih dana izdali su i treći studijski album "Beautiful Death". U Novom Sadu nastupa i bristolska pank senzacija, bend "Idles", koji je protekle godine osvojio publiku i kritiku prvencem "Brutalism".

Na tvrđavu jurišaju i žestoki bendovi kao što su američki rep-hardkor rodonačelnici "Dog Eat Dog", legendarni njemački hevi-metalci "Grave Digger", bostonski hardkor bend "Slapshot", metal ikone "Asphyx", najveći "Motorhead" tribjut bend "Bombers", te brojni drugi koji namjeravaju da pruže publici nezaboravnu zabavu na "Fusion" i "Explosive" binama.

Praznična akcija do 26. januara

Zbog velikog broja poruka obožavalaca na društvenim mrežama, najveća praznična akcija "1 karta = 5 festivala" produžena je do krajnjeg datuma, 26. januara.

"Exit Freedom 2018" čini čak pet festivala u pet zemalja: "Exit", "Festival 84", "Sea Star", "Revolution" i "Sea Dance", a svi dosadašnji i budući kupci uz "Exit" ulaznicu po promo-cijeni od samo 115 KM dobijaju ulaz na ostala četiri festivala uz kratku registraciju.

Ulaznice se prodaju putem servisa kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica sadrže i opcije za smještaj i prevoz.