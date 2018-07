Na Mokroj Gori počinje festival "Boljšoj"

Šesti festival klasične muzike "Boljšoj" svečano će biti otvoren danas na Mećavniku, a u revijalnom dijelu manifestacije nastupiće baletski prvak Konstantin Kostjukov, violinisti Nemanja Radulović, Julijan Rahlin i Roman Simović, te Vlatko Stefanovski trio.

Festival "Boljšoj" otvoriće umjetnički direktor manifestacije Emir Kusturica i član Upravnog odbora kompanije "Gaspromnjeft" Aleksandar Dibalj, nakon čega će nastupiti Kostjukov, u pratnji kolega iz Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu - prvaka Jovice Begojeva i solista Miloša Marijana i Tatjane Tatić.

Nakon ceremonije otvaranja, koncert će održati violinista Nemanja Radulović sa svojim ansamblom "Dabl sens".

Na festivalu, koji će trajati do utorka, 17. jula, mladi muzički talenti iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičiće se za zlatnu, srebrnu i bronzanu "Matrjošku" u dvije starosne kategorije - od 13 do 17 godina i od 18 do 25 godina.

O najboljima odlučuje žiri koji čine dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dražan Kosorić, u svojstvu predsjednika, te ruski pijanista Jurij Rozum i profesor Zoran Komadina.

Festival "Boljšoj", osim takmičarskog dijela, čini i bogat revijalni program. Jutarnji časovi rezervisani su za projekcije kultnih ruskih filmskih ostvarenja, a svake večeri pod vedrim nebom, svoja virtuozna umijeća predstaviće svjetske zvijezde klasične muzičke scene.

Na završnoj festivalskoj večeri nastupiće violinisti Julijan Rahlin i Roman Simović sa sekstetom oformljenim specijalno za festival "Boljšoj" koji čine Roman Simović, Sara Mekelrejvi, Milena Simović, Boris Andrijanov i Dragan Đorđević.

Vlatko Stefanovski trio održaće koncert na zatvaranju Festivala.

Cilj Festivala "Boljšoj", koji od osnivanja podržava ruska kompanija "Gaspromnjeft", jeste promocija mladih talenata iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske i Rusije.