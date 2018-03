Na Tjentištu bukirani hotelski kapaciteti, aktuelna ponuda OK kampa

Samo dva dana bila su dovoljna da svi smještajni kapaciteti na Tjentištu za vrijeme održavanja ovogodišnjeg petog po redu Nektar OK Festa 06/07/08 jula budu bukirani.

Oni najbrži i oni koji su imali najviše sreće uspjeli su da osiguraju svoje mjesto u hotelu i paviljonima na Tjentištu, te da ugrabe jedan od ponuđenih OK paketa koji su osim smještaja, podrazumjevali i prevoz, rafting, planinarenje i ulaz na sva tri festivalska stage-a.

I oni najvjerniji OK kamperi ugrabili su priliku i u okviru SUPER PONUDE za samo 25 KM osigurali svoj OK kamp paket koji im omogućava trodnevni boravak u OK kampu uz mogućnost prisustva festivalskom programu na sva tri stage-a. Obzirom da je i ograničeni broj OK kamp paketa u SUPER ponudi rasprodat, od danas je pušten u prodaju novi kontigent OK kamp paketa po cijeni od 30,00 KM, a ova EKSTRA ponuda biće aktuelna do kraja marta.

Kako je OK kamp mjesto najbolje zabave, druženja i pozitivne energije, za kampere smo obezbjedili sve potrebne uslove za ugodan boravak u prirodi, kao i ponudu dodatnih sadržaja, tako da će svi oni koji su zainteresovani za uživanje u raftingu Tarom i planinarskim šetnjama u NP Sutjeska biti u prilici da se prijave na iste za vrijeme trajanje festivala u samom OK kampu.

Za najbolje dnevne žurke u OK kampu zaduženi su Laka, Zemlja gruva, Atheist rap, Obojeni program, Orthodox Celts, Ritam nereda, dok će se za odličnu atmosferu u večernjim satima na Jägermeister main stageu pobrinuti: Stereo MC’s, Rudimental DJ set, Gibonni, Kiril Djaikovski, Hladno pivo, Jinx, Letu Štuke, S.A.R.S., Elemental.

Sve info o preostalim OK paketima koji nude boravak u OK kampu dostupne su na zvaničnoj stranici festivala http://okfest.net/#paketi. Ako već niste ugrabite svoj paket po EKSTRA ponudi na vrijeme i pridružite nam se u jedinstvenom OK doživljaju na Tjentištu.

Magijom NP Sutjeska i samog festivala ostali su očarani i naši dosadašnji izvođači. Kako su oni doživjeli i snašli se u kompletnom ambijentu, te kakve su utiske ponijeli sa Tjentišta pogledajte u videu „Rekli su o nama“ pogledajte u video prilogu.

I ove godine banka partner festivala je Addiko Bank.