Na Tjentištu počeo deveti "Nektar OK Fest"

Organizatori, partneri i izvođači festivala danas su na press konferenciji zvanično otvorili deveti po redu Nektar OK Fest, na jednoj od najljepših destinacija u regionu.

Festival je otvorio Dubravko Suvara, direktor festivala koji je i ove godine naglasio da je cilj festivala kao i organizatora da ukažu na sav potencijal mjesta na kojem se festival održava.

"Ova godina je definitivno bila najteža u pripremi festivala, a opet me raduje što će ovo vjerovatno biti i najbolje festivalsko izdanje do sada. Prije svega želim da se zahvalim Banjalučkoj pivari, opštini Foča, medijima. Posebnu zahvalnost dugujemo kompletnom preduzeću HE na Drini, koje je bilo naša puna tehnička podrška u svim ovim segmentima. Svake godine ponavljamo, naš osnovni cilj promocija i razvoj NP Sutjeska, a mi smo imali jedan veoma težak vremenski period iz kojeg smo nadam se izašli, jači i kvalitetniji, te da će se pokazati da snaga pojedinaca i zajedništva može sve te stvari da prebrodi, i da spremno dočekamo sve ljude koji su došli iz svih krajeva svijeta na naš festival. Mislim da ovo što mi ovdje imamo, ne samo kao festival, nego čitav ovaj prostor je konkurentno sa svim najatraktivnijim svjetskim destinacijama i krajnje je vrijeme da ga tako počnemo i gledati", izjavio je Dubravko Suvara, direktor festivala.

"Zaista je velika čast biti danas ovdje, na najboljem muzičkom festivalu u BIH, a siguran sam narednih godina i regionalnom. Želja nam je da u narednom periodu ovo stvarno postane muzička meka, gdje ćemo imati svu neophodnu infrastrukturu i gdje ćemo mnogo spremnije moći da dočekamo sve posjetioce festivala. Opština Foča je zadovoljna organizacijom i naporima koje smo zajednički uložili da ovaj festival organizujemo, s obzirom na okolnosti koje su iza nas", izjavio je Milan Vukadinović, načelnik Opštine Foča.

Poznato je da je "Nektar" pivo uvijek uz dobar zvuk i festivale koji promovišu razvoj rok scene, pa podrška najvećem festivalu u BIH "Nektar OK Festu" od strane Banjalučke pivare ni ove godine nije izostala.

Banjalučka pivara sa svojim "Nektar" pivom uvijek je uz rok muziku u cilju promocije razvoja rok scene.

Ove godine, u saradnji sa brendom "Braat" predstavljaju i kolekciju "Adventure" koja je inspirisana "Nektar OK Festom" i vrijednostima koje ovaj festival nosi, a to su dobro pivo, muzika i druženje sa naglaskom na značaj očuvanja okoline.

Uz vrhunsku zabavu, nastupe najpoznatijih imena domaće i regionalne scene i ove godine će na festivalu biti kreiran i mural "Nektar, nemoj da mračiš. Popij svijetlo!".

Kao i prethodnih godina, ideja je da se limenke iskoriste za umjetničko djelo, umjesto da narušavaju prelijep krajolik Tjentišta.

HE na Drini, kao društveno odgovorno preduzeće, odlučili su da mijenjaju stereotipe jer se obično o hidroelektranama priča kao o nekome ko narušava prirodu, i iz tog razloga, a i za potrebe organizatora doprinijeli da se prostor za održavanje festivala sredi baš kako su organizatori i planirali.

"Ugovorom o međusobnoj saradnji sa organizatorima festivala, želimo da podržimo ovu fantastičnu priču jer ne postoji bolje mjesto za okupljanje mladih, i to u ovakvom prirodnom ambijentu. Nadam se da će slika o HE biti bolja u budućnosti", izjavio je Nedeljko Plavšić, direktor preduzeća HE na Drini.

Veljko Blagojević, v.d. direktora NP "Sutjeska" poželio je svima dobrodošlicu na Tjentište i ugodan boravak na ovom događaju koji je jedan od najvećih u regionu.

Iskazao je zadovoljstvo što je NP Sutjeska bio u prilici da na bilo koji način doprinese i učestvuje u organizaciji ovako veličanstvenog događaja.

Neletu Karajliću ovo nije prvi nastup na OK festu, te je više puta naglašavao da je ovo jedno od najuzbudljivijih mjesta na kojem je nastupao.

"Meni je pripala čast da već drugi put nastupam na ovom festivalu, kao muzičar i pisac, jer ja svaki put sa velikim uzbuđenjem dođem na ovo mjesto, ne samo zbog muzike nego i zbog istorije koje je ovo mjesto ispisalo. Mislim da je OK fest na neki način najbolji pokazatelj kako treba da se sklapaju interesi privrede, kulture, turizma i lokalne samouprave. Svojim večerašnjim nastupom ću učiniti sve da ubijedim žiri festivala da me ponovo pozove, a ja pozivam sve da dođu i da u toku ova tri dana osjete vanvremenski duh ovog fantastičnog mjesta kao i izbuđenje i mladost koje osjećam ja svaki put kad dođem, i da jednostavno svi uplovimo u ono najljepše što je ljudski rod do sad izmisio, a to je muzika", izjavio je Nele Karajlić.

Deveti Nektar OK fest će i ove godine bogatim sadržajima, fenomenalnim programom i muzikom učiniti Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu, a tokom tri festivalska dana smjenjivaće se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene.

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala UniCredit Bank Banja Luka, te VISA – službena festivalska kartica.