Na Tjentištu počeo osmi Nektar OK Fest

Osmi Nektar OK Fest zvanično je počeo na jednoj od zasigurno najljepših destinacija u regionu pres-konferencijom, kojoj su prisustvovali organizatori i partneri festivala.

Ovaj festival će u naredna tri dana okupiti vrhunska imena muzičke scene, koji će zajedno s publikom uživati u fantastičnom ambijentu, odličnom festivalskom programu i mnoštvu raznovrsnih sadržaja.

Festival je otvorio Dubravko Suvara, direktor festivala, koji je, kao i svake godine, naglasio da je cilj festivala i organizatora da ukažu na sav potencijal mjesta na kojem se festival održava.

"Očekujemo preko 30.000 posjetilaca tokom tri dana festivala, da se svi vrate nasmijani i zadovoljni i da kompletan program prođe u najboljem mogućem redu", izjavio je Suvara, koji je zahvalio i sponzorima i partnerima festivala.

Dugogodišnji partner Nektar OK festa je Banjalučka pivara, a publika i izvođači će se tokom trajanja festivala moći kao i svake godine rashladiti uz Nektar pivo.

"Drago nam je da smo ponovo ovdje u prelijepom nacionalnom parku Sutjeska da zajedno s našim prijateljima promovišemo rok muziku i razvoj scene na najbolji mogući način. I ove godine nastavljamo našu saradnju s Recan fondacijom da bismo motivisali naše potrošače da iskorištene limenke Nektar piva donesu kako bismo od njih kreirali Nektar mural i na taj način uljepšali ovu divnu festivalsku lokaciju. Pored odličnih izvođača, pobrinuli smo se da festivalska zabava traje cijeli dan i za sve posjetioce pripremili posebna iznenađenja i brojne aktivnosti u našim posebnim Nektar chill zonama", izjavila je Milka Stanivuković, PR menadžer Banjalučke pivare.

Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, publici i izvođačima poželio je dobrodošlicu na najveći muzički spektakl, te je organizatorima iskazao zahvalnost na energiji i istrajnosti tokom svih osam godina organizacije ovakvog jednog događaja.

Kao domaćin obratio se i Aleksandar Kovač, direktor Nacionalnog parka Sutjeska, koji poželio svima dobrodošlicu i nezaboravne trenutke u biseru Evrope - NP Sutjeska, i zahvalio organizatorima što već osam godina na ovoj lokaciji organizuju ovakav jedan događaj, uprkos nedostatku infrastrukture.

Član benda Orthodox Celts, Aca Celtic, jedan od prijatelja festivala od samog početka, koji je sa svojim bendom snimio i spot na Zelengori i ove godine je kao izvođač dio Nektar OK festa.

"Ovdje smo treći put, a drugi put otvaramo festival. Organizatorima je poželio da im na desetom festivalu zasvira Bon Jovi, jer je ovaj festival odavno postao internacionalni", poručio je Aca Celtic, te svima poželio da se dobro zabave.

Prvi festivalski dan počeo je na SARA OK summer stageu uz DJ program After Affair i Petra Dundova, potom slijedi nastavak programa na Sky Cola OK stageu u OK kampu uz Orthodox Celts i Sunshine. Ove godine program OK Cinema zone realizuje se u saradnji s Festivalom muzičkog dokumentarnog filma Dok'n'Ritam (D'N'R). Prve večeri na programu su projekcije dokumentarnih filmova na temu muzike "Pobednici su dosadni" i "Suženi snovi - Repetitor u CZ-u". Večernji sati na Main stageu rezervisani su za odličan program i atmosferu za koju će se pobrinuti E-Play, Nikola Vranjković, Goblini i finski symphonic metal bend Apocalyptica. Za one najizdržljivije slijedi program na OK After Party u kampu uz After Affair i Petra Dundova.

U osmoj po redu OK avanturi, Nektar OK Fest prati, prijatelj festivala - kompanija m:tel i banka partner festivala UniCredit Banka Banjaluka.

https://www.youtube.com/watch?v=oqe-NQ--gh0&feature=youtu.be