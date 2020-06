Na današnji dan prije 20 godina održan prvi Exit

Nastupima Urbane gerile, Ð Fakira i Dee Fejsa, na današnji dan 2000. godine u parku Univerziteta u Novom Sadu pokrenut je EXIT Noise Summer Fest.

Festival je trajao skoro 100 dana tokom kojih su se svakodnevno održavali besplatni koncerti, žurke, predstave, projekcije filmova, izložbe, tribine, performansi...

Kako organizatori podsjećaju, pokrenut od strane grupe studenata sa namjerom da kreiraju pokret za mir i slobodu u Srbiji i na Balkanu, projekat je zamišljen kao alternativni kulturni model onom koji je plasiran tokom devedesetih od strane državnih i paradržavnih medija sa ciljem da motiviše mlade da izađu na izbore na kojima je svrgnut režim Slobodana Miloševića.

Festival je imao dve bine, "Šuma" koja se nalazila u parku na kojoj su se održavali koncerti i "Reka" preko puta dolme na obali Dunava na kojoj su nastupali najbolji lokalni di-džejevi. Tada niko nije mogao ni da zamisli da će ove dve bine samo godinu dana kasnije izrasti u Glavnu binu i Dance Arenu velikog međunarodnog muzičkog festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Festival 2001. godine trajao je devet dana, dok je 2003. proglašena Država Izlaza (State of EXIT) nakon čega festival dobija svoju prepoznatljivu formu od četiri dana.

U prethodnih 20 godina vodeći svjetski mediji kao što su Guardian, CNN, BBC, The Times i mnogi drugi izvještavali su o Exitu kao jednom od najboljih i najprestižnijih festivala na planeti.

Exit je osvojio dve nagrade za Najbolji veliki evropski festival, za festivalska izdanja 2013. i 2017. u okviru najprestižnijeg evropskog i svetskog festivalskog takmičenja European festival awards.

U okviru istog takmičenja nagrade su osvojili i budvanski Sea Dance festival za Najbolji evropski festival srednje veličine za premijerno izdanje 2014. godine i beogradski No Sleep festival za Najbolji novi evropski festival prošle godine.

Pored ova dva događaja, Exit je pokrenuo i Sea Star festival u Hrvatskoj, R:Evolution u Rumuniji, Festival 84 u Bosni i Hercegovini, Echowaves u Gruziji, kao i više desetina manjih i većih manifestacija širom planete.

Exit je kroz svoju Fondaciju realizovao više od 1.000 društveno odgovornih projekata.

Kako organizatori podsjećaju, Exit je do sada srpskoj ekonomiji donio oko 200 miliona evra turističkog prihoda, dok je vrijednost međunarodne promocije zemlje, po riječima stručnjaka neprocjenjiv.

Na festivalu su u protekle dvije decenije nastupili neki od najvećih svjetskih izvođača među kojima su The Prodigy, The Cure, The Killers, Arctic Monkeys, David Guetta, White Stripes, Moby, Martin Garrix, Avicii, Carl Cox, Erykah Badu, Guns N'' Roses, Sex Pistols, Motorhead, Slayer, Robert Plant i mnogi drugi.

Ove godine Exit slavi 20. rođendan od 13. do 16. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi.