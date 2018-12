Na današnji dan prije 38 godina ubijen Džon Lenon

Na današnji dan, 8. decembra 1980. godine, u Njujorku je ubijen Džon Lenon, osnivač jedne od najpopularnijih muzičkih skupina svih vremena - The Beatles.

Lenona je ispred zgrade Dakota dok se vraćao sa snimanja materijala za novi album ustrijelio Mark Čepman kojem je u avgustu odbor za pomilovanja po deseti put odbio zahtjev za puštanjem na uslovnu slobodu.

Lenon se osim muzike bavio i političkim aktivizmom, a njegove pjesme, slušaju se i danas, punih 38 godina nakon njegove smrti.

Pjesme Help, Strawberry Fields Forever i I Am The Walrus bili su Leonovi važniji doprinosi Beatlesima koji su osvojili srca slušaoca i top liste. Grupa se raspada 1970. godine, a posljednji Lenonovi hitovi za grupu bili su Revolution, Across the Universe, Don't Let Me Down i Come together.

Posebnu ulogu u životu slavnog muzičara imala je njegova supruga kontroverzna japanska umjetnica Joko Ono.

Britanski pisac Rej Konoli u svojoj novoj knjizi "Biti John Lennon: Nemiran život" tvrdi da se Lenon pod njenim uticajem počeo drogirati heroinom i da je japanska umjetnica navodno odigrala ključnu ulogu u raspadu Beatlesa.