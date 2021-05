Na rođendan Vlade Divljana "4 Maljčika" objavili spot čuvene "Rusije"

Klaviristi Aleksandar Šandorov i Nemanja Nikolić pod imenom "4 Maljčika" objavili su danas, 10. maja na rođendan Vlade Divljana, kao singl i spot instrumentalno viđenje čuvene pesme Idola "Rusija", prožeto delom kompozitora Sergeja Prokofjeva.

Sa Divljanovom autorskom pesmom "Rusija", koja se pojavila na uticajnoj "Odbrani i poslednjim danima" Idola (1982) i potom njegovoj samostalnoj "Odbrani i zaštiti" (1996), 4 Maljčika najavljuju uskoro izlazak svog koncertnog albuma snimljenog jesenas u "Kolarcu" u Beogradu, gde su izvodili spoj muzike Divljana (1958-2015) i Prokofjeva (1891-1953).

"Čitava ideja je pokrenuta 'Rusijom', sa kratkim uvodom koji je sam početak trećeg koncerta za klavir i orkestar Prokofjeva. Bilo je to na snimanju filma 'Nebeska tema' (2019) Mladena Matičevića... Zapravo se klavirski i ne razlikuje suviše od onoga što sam svirao u bendu kada smo je izvodili", kaže Šandorov.

Spot "Rusija" autora Bratislava Stevanovića najavljuje živi album "4 Maljčika", čiji su izdavači promoterska kuća Long Play i Društvo ljubitelja popularne kulture. 4 Maljčika su prethodno objavili spotove "Retko te viđam sa devojkama" i "Dok dobuje kiša".

Bliski prijatelj, saradnik na prvom Divljanovom samostalnom albumu "Tajni život A.P. Šandorova" (1988), zatim član pratećih bendova Old Stars i Nevladina organizacija, Šandorov je sa Divljanom odavno bio maštao o spoj dve muzike.

"Lično gajim veliku strast prema muzici Prokofjeva, on mi je pored Mocarta omiljen kompozitor, kao i Vladi. Uz podršku Vlade sam magistrirao na 'Trećem koncertu za klavir i orkestar' i time se proslavio. Puno sam nastupao, sa velikim orkestrima i poznatim dirigentima. Taj 'Treći koncert' je veoma važan za ovu priču. Tako sam mnogo kasnije tokom snimanja filma 'Nebeska tema', imajući sve ovo na umu, jednu malu temu Prokofjeva razvio u Vladinu pesmu. Odmah sam shvatio koliko to dobro zvuči. Čim se završilo snimanje filma poželeo sam da ovu ideju podignem na mnogo viši nivo. Vlada i ja smo inače razgovarali da bi bilo zanimljivo, da u nekim kasnijim godinama, svoje muzičke ideje predstavimo u Kolarcu. Njegova bolest nas je sprečila da to realizujemo", kaže Šandorov.

Konačno, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu Šandorov je sa svojim kolegom pijanistom Nemanjom Nikolićem premijerno predstavio spoj muzike Divljana i Prokofjeva, na dva koncerta iste večeri 30. oktobra 2020. godine u Kolarcu.