Najavljen protest protiv koncerta Rodžer Votersa u Frankfurtu

Bivši frontmen benda Pink Floyd, Rodžer Voters se nakon još jedne optužbe za antisemitizam, još jednom oglasio kako bi opovrgnuo isto. U petak naveče na društvenim mrežama je napisao tekst o novim optužbama koje su uslijedile nakon koncerata u Berlinu.

Naime, pažnju je privukao dio tokom pjesme "In the Flesh" kada Voters nosi crni kaput i crvenu traku oko ruke s dva čekića na njoj, a što su neki protumačili kao “nacističku” uniformu. Voters je takođe imao rekvizitni mitraljez kojim uz zvučne efekte "puca" po publici. To se pak odvilo nakon govornog dijela u kojem su neko ko je kvir, neko ko "izgleda kao jevrej", crna osoba i neko ko puši džoint izdvojeni kao oni koje "treba streljati". Od 1979. obožavatelji Pink Floyda shvatali su pjesmu i njenu inscenaciju kao satiričnu, u kontekstu filmske priče o rok zvijezdi Pinku čije je deluzorno stanje dovelo do toga da postane fašista. Ali sada izgleda, to više nije samorazumljivo.

"Moj nedavni nastup u Berlinu izazvao je napade onih koji žele ocrniti i ušutkati mene jer se ne slažu s mojim političkim stavovima i moralnim načelima", napisao je Voters na Facebooku. "Elementi mog nastupa koji su dovedeni u pitanje sasvim su jasno izjave protiv fašizma, nepravde i netrpeljivosti u svim oblicima. Pokušaji da se ti elementi prikažu kao nešto drugo su neiskreni i politički motivisani. Prikaz neobuzdanog fašističkog demagoga dio je mojih nastupa još od Pink Floydovog 'The Wall' materijala 1980. godine"

Nastavio je:

"Proveo sam cijeli život govoreći protiv autoritarnosti i ugnjetavanja gdje god ih vidim. Kad sam bio dijete nakon rata, ime Ane Frank često se izgovaralo u našoj kući, ona je postala trajni podsjetnik na ono što se događa kada se fašizam ostavi bez kontrole. Moji su se roditelji borili protiv nacista u Drugom svjetskom ratu, a moj je otac platio najveću cijenu. Bez obzira na posljedice napada na mene, nastaviću osuđivati nepravdu i sve one koji je čine.”

Njegova izjava uslijedila je nakon što je berlinska policija izjavila medijima da je nakon pritužbi na nastup pokrenula istragu o Votersovom kostimu i slikama na koncertima u areni u Berlinu. Potparol policije u Berlinu rekao je da je Voters pod istragom zbog "sumnje u podsticanje na mržnju jer bi se odjeća koja se nosila na pozornici mogla koristiti za veličanje ili opravdavanje nacističke vladavine".

Kako god istraga berlinske policije završila, kontroverze oko Votersove turneje vjerovatno neće uskoro prestati. Nekoliko jevrejskih grupa, političara i saveza udruženja civilnog društva planiraju memorijalnu ceremoniju i protestni skup protiv koncerta koji Rodžera Votersa planira u Frankfurtu, čije su vlasti prvo pokušale spriječiti koncert, ali Voters je taj potez uspješno spriječio na sudu.

"Vrlo je frustrirajuće što se koncert odvija prema planu iako su ga frankfurtski zvaničnici i mnogi drugi pokušali spriječiti", rekao je tada Elio Adler, čelnik židovske grupe WerteInitiative koja podržava protest.

Tokom ceremonije, koja će se održati prije Votersovog koncerta, demonstranti će naglas pročitati imena Židova koje su nacisti stjerali i zlostavljali u Festhaleu tokom Kristalne noći, na istom mjestu gdje će se održati koncert, a na kojem je Pink Floyd nastupao još sedamdesetih, dakle dok je Voters još bio član benda.

Organizatori planiraju održati i zajedničku jevrejsko-hrišćansku molitvu za žrtve nacističkog terora u Frankfurtu. Na protestu će govoriti gradonačelnica, kao i Adler. Osim toga, aktivisti planiraju dijeliti letke posjetiocima koncerata i mahati izraelskim zastavama.

Prošle sedmice protestanti su se okupili i u Minhenu, nakon što je gradsko vijeće reklo da je istražilo mogućnosti zabrane Votersovog nastupa, ali je zaključilo da zakonski nije moguće otkazati ugovor s organizatorom. Prošle je godine poljski grad Krakov otkazao Votersove nastupe zbog njegovih stavova o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

Isto tako, nekoliko zvaničnika lokalnih vlasti u Engleskoj odgovorilo je na njemačku kontroverzu rekavši da bi njegove nadolazeće nastupe u Ujedinjenom Kraljevstvu trebalo otkazati, prenosi "Muzika".