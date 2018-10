Najbolja OK zabava očekuje vas 12/13/14 jula 2019. na Tjentištu

Ljubitelji odlične zabave, druženja i adrenaliskog doživljaja i naredne godine biće u prilici da uživaju u jedinstvenoj OK avanturi i to 12/13/14 jula, kada će se na Tjentištu održati šesti po redu Nektar OK Fest.

OK team u saradnji sa partnerima intenzivno radi na pripremi programa i pratećih sadržaja kako bi vjerna OK publika i naredne godine uživala kako u muzičkom dijelu programa, tako i u svim onim aktivnostima i sadržajima koje im nudi jedna od zasigurno najljepših destinacija u ovom dijelu Evrope – NP Sutjeska.

Ono što ovaj festival razlikuje od drugih svakako je posebno mjesto i ambijent u kojem se održava, a sa tim su se složili kako izvođači, tako i festivalska publika koja nam dolazi iz regije, Evrope, ali i cijeloga svijeta. Kakvi su njihovi prvi utisci, iskustva, te kako su se i sami proveli na Nektar OK Festu ove godine pogledajte u „Nektar OK Fest – official aftermovie 2018“.

Ukoliko još niste imali priliku da... vidite kako izgledaju magična jutra na Tjentištu, uživate u koncertima domaćih i svjetskih muzičkih imena u posebnom i neponovljivom ambijentu NP Sutjeska, te doživite pravu avanturu kroz rafting najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare ili planinarske šetnje na obroncima planinskih masiva Maglića i Zelengore... 12/13/14 juli 2019. godine pravo je vrijeme za to.

I ove godine sve info, novosti i dešavanja na Nektar OK Festu 2019 pratite na www.okfest.net