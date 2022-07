Najbolji albumi u 2022. godini

Polovina 2022. godine je već prošla, a dio albuma koji pripadaju ovoj godini već je izašao. Dok publika nestrpljivo čeka ostatak muzičkih remek-djela koje će imati priliku da čuje prije novogodišnje noći, kritičari su se osvrnuli na muzičkih sedam mjeseci ove godine.

Iako su svi već sigurni da će se trenutnim umjetnicima koji žare i pale top-listama priključiti Beyonce i njen novi album "Renaissance", koji stiže 29. jula, do tada je najbolje uživati uz hitove koji su obilježili prethodni period.

"HARRY'S HOUSE"

datum izlaska: 20. maj

žanr: pop

broj pjesama: 13

trajanje: 42.00

producenti: Kid Harpoon, Tyler Johnson, Samuel Witte

"Harry's House" je treći studijski album Harryja Stylesa, nastajao tokom 2020. i 2021. Pjesme su duboko lične i slojevite, a čitav album osjetno introspektivan, ali melodičan. Prva pjesma "Music for a Sushi Restaurant" postavlja generalni ton albuma, muzika je inspirisana sedamdesetim godinama prošlog vijeka, a tekstovi su pronicljivi i prepoznatljivo harijevski. "As It Was" je uveliko postao hit ljeta, a uprkos nabijenoj energiji, riječ je o najtužnijoj pjesmi s albuma. Takođe, spot za pjesmu "Late Night Talking" oduševio je publiku te ima skoro 20 miliona pregleda na YouTubeu. Nesumnjivo - Harryjeva kuća je muzika.

"DAWN FM"

datum izlaska: 7. januar

žanr: dance-pop, synth-pop

broj pjesama: 16

trajanje: 51:49

producenti: Calvin Harris, Brian Kennedy, Bruce Johnston, DaHeala, Jeff Gitelman

Budući da je "Dawn Fm" izašao još početkom januara, do sada ste vjerovatno izvrtjeli sve numere The Weeknda, naučili ih napamet, otplakali i otplesali.

Na albumu "Dawn FM" nalazi se 16 pjesama, među kojima su i saradnje sa legendarnim glumcem Jimom Carreyem, kao i velikim muzičkim imenima, kao što su Quincey Jones, Lil Wayne, Tyler, The Creator...

The Weeknd je album opisao "posebnim zvučnim iskustvom", koje se pojavilo nakon albuma "After Hours" iz 2020, ali i niza hitova koji su obilježili 2021. godinu te kritičari ističu da je ovaj album najbolje štivo do sada i koncept za sebe.

"MOTOMAMI"

datum izlaska: 18. mart

žanr: experimental pop, avant-garde, alternative reggaeton

broj pjesama: 16

trajanje: 42:25

producenti: Rosalía, Dylan Wiggins, El Guincho, Frank Dukes, Michael Uzowuru, Noah Goldstein, The Neptunes, Sir Dylan Sky, Rompiendo Tainy, Teo Halm, The Weeknd

"Motomami" je treći album svjetske zvijezde Rosalie u kom ona teži da se proširi na različite žanrove, poigra sa formom, dokaže sebi, a prema riječima kritičara i uspijeva u svemu tome. Ovaj album došao je kao dugo očekivani nastavak albuma "El Mal Querer", koji je 2018. osvojio i publiku i Grammyje. Možda kontradiktorno, ali kandže slave i nova izdavačka kuća kao da su umjetnici dali krila da eksperimentiše. Uradila je sjajan posao i još jednom pokazala da je mnogo više od flamenko pjevačice. Spot za pjesmu "Candy" prikazuje dekadenciju burne noć u karaoke baru u Japanu, što je dobrim dijelom i inspiracija albuma.

"MR. MORALE & THE BIG STEPPERS"

datum izlaska: 13. maj

žanr: rap

broj pjesama: 18

trajanje: 73:05

producent: DJ Dahi

Publika je dugo čekala na novi album Cedrica Lamara, a prema kritikama, čekanje se isplatilo, što je negdje bilo i očekivano od jedinog repera dobitnika Pulicerove nagrade. Cedric se novim albumom vratio sebi, glasno proslavio svoje nesavršenosti i preispitao uvjerenja. Iako važi za vrhovni moralni autoritet u svijetu hip-hopa u "Mr. Moral & The Big Steppers" odbacuje tu ulogu i svoju cijenjenu reputaciju stavlja na test, ljuljajući se između zajedljivih podsmijeha i žalosnih priznanja u ritmu uglađenog fanka i soula, a "We Cry Together" je predstava za sebe.

"DANCE FEVER"

datum izlaska: 13 maj

žanr: pop rock baroque, pop progressive, pop alternative, rock gothic, pop folk

broj pjesama: 14

trajanje: 47:12

producent: Dave Bayley, Florence Welch, Jack Antonoff, Kid Harpoon, Doveman

Nakon što su napravili uvod sa nekoliko vrlo zapaženih singlova, Florence + The Machine predstavili su svoje peto studijsko izdanje pod nazivom "Dance Fever". Nove pjesme Florence Welch je sa svojim "Mašinama" većinski snimala u Londonu, a nastajale su tokom pandemije - u iščekivanju "onog starog svijeta bez ograničenja". Album, koji su producirali Florence Welch, Jack Antonoff i Dave Bayley, donosi 14 pjesama. U spotu za singl "Free" u ulozi Florenceine anksioznosti pojavljuje se istaknuto ime britanskog filma Bill Nighy, a muzička čarolija isprepletena sa vizuelnim elementima prožima se i u ranije predstavljenoj plesnoj himni "My Love", snažnoj pjesmi "King" te "Heaven is Here", pjesmi koja se bavi temama porodice, ženstvenosti, a ponajviše opiranjem unaprijed definisanim rodnim ulogama.

"CAPRISONGS"

datum izlaska: 14 januar

žanr: art pop, avant-pop

broj pjesama: 17

trajanje: 48:10

producent: FKA Twigs, El Guincho, Koreless, Sounwave, Jeff Kleinman, AoD, Felix Joseph, Teo Halm, Cirkut

Pun promjenljivih kompozicija, "Caprisongs" je razigran i avanturistički album, a autorka Tahliah Debrett Barnett, široj publici poznatija pod aliasom FKA Twigs, ga je opisala kao "putovanje nazad sebi kroz svoje nevjerovatne saradnike i prijatelje". Još u decembru, FKA Twigs je objavila "Tears in the Club", metalik R&B i trap saradnju sa Weekndom i već tad publika je mogla pretpostaviti da stiže dinamičan album. Pjesme flertuju sa horskom muzikom, afrobitom i miješaju se sa škripavim repovanjem, a omiljena poslastica albuma je saradnja sa Jorjom Smith i pjesma "Darjeeling".