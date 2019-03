Najbolji mađarski big bend orkestar svira u Banjaluci

BANJALUKA - Koncert "Budapest Jazz Orchestra" iz Mađarske biće održan 22. marta u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci s početkom u 20 časova.

"Budapest Jazz Orchestra" jedan je od najpopularnijih big bendova u Mađarskoj. Godinama izvode sving muziku, koja je prepoznata na svjetskom nivou, kao i gotovo sve džez žanrove. Ovi svjetski priznati muzičari upustili su se u ambiciozan projekat obrađivanja pjesama kultne grupe "Queen" u džez stilu. Ideja, koja je na prvu zvučala čudno, dugogodišnji je san džez bubnjara ovog orkestra Zsolta Madaija. Slušanjem, proučavanjem i vježbanjem pjesama grupe "Queen" postalo im je jasno da oni nisu samo jednostavan rok bend, već da su zapravo nešto slično kreativnoj radionici kompozitora koji su voljeli četiri različita muzička stila.

Svojim izvođenjem njihovih kompozicija oduševili su obje strane, klasičnu i džez publiku. Posebnu pažnju privlače improvizacijama i virtuoznošću. I publika u Banjaluci imaće priliku da čuje kako izvode velike hitove kao što su "I Want to Break Free", "Bohemian Rhapsody", "Bring Back That Leory Brown", "We Are the Champions".

Svi članovi benda su džez muzičari, što im omogućava da sviraju u bilo kojem stilu. Osnovan 1998. godine "Budapest Jazz Orchestra" bio je veliko otkriće u mađarskom džezu, budući da je to bio prvi profesionalni big bend u Mađarskoj čiji je zvuk podsjećao na američke bendove dvadesetih godina 20. vijeka.

Tokom dinamičnog razvoja orkestra, preko glavnih muzičkih tačaka ovog žanra, ovaj orkestar je postao svjetski poznat predstavnik savremene muzike.

Brojni koncerti, domaća i međunarodna priznanja i strani izvođači koji su obojili paletu benda, predstavljaju dokaz o radu Džez orkestra Budimpešte u proteklih 18 godina.

Ars poetika ovog orkestra je njegovati savremeni džez i big bend muziku, održavati kontakt s korijenima ovog žanra i učiniti njegove vrijednosti vidljivim javnosti, te prenijeti svoje profesionalno iskustvo mlađoj generaciji muzičara.

Cilj i zadatak orkestra je domaća i međunarodna interpretacija improvizacijskih i savremenih žanrova.

Besplatne pozivnice za koncert svi zainteresovani mogu preuzeti na biletarnici Banskog dvora.