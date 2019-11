Najbolji reperi odmjeravaju snage u "Zetri"

Pobjednici i najbolji freestyle reperi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije odmjeriće snage u subotu, 16. novembra, u dvorani "Zetra" u Sarajevu na takmičenju "Red Bull RapLika 2019".

Osam najboljih takmičara podržaće i velike hip-hop regionalne zvijezde koje će tu noć biti žiri, ali će i nastupiti pred sarajevskom publikom. Noć u "Zetri" će začiniti posebno izdanje "Brown Sugar RnB partyja", tokom kojeg će popularni dvojac DJ Soul i Merakoon nakon takmičarskog dijela do ranih jutarnjih časova zabavljati okupljene.

Jedan od organizatora ovog takmičenja i član žirija, popularni reper Frenkie je istakao da "Red Bull RapLika" postaje iz godine u godinu sve jače takmičenje sa kvalitetnijim učesnicima.

"Pored toga događaj bilježi i sve veću posjetu, tako da ove godine očekujem da će regionalno finale nadmašiti prošlogodišnje. Ovaj put smo u Sarajevu, u kultnoj 'Zetri', i imamo osam vrhunskih takmičara iz regije: trojicu iz Hrvatske, trojicu iz Srbije i dva takmičara iz naše zemlje. Takođe, imamo pet jako dobrih sudaca, takođe iz regije, i očekujemo dobar šou", najavio je Frenkie.

Što se tiče žirija koji će ocjenjivati takmičare, osim Frenkija o pobjednicima će odlučivati i Saša iz grupe TBF, Rade Ulica iz sastava "Hi5" iz Zagreba, Almir iz grupe "Dubioza kolektiv" i reper Kendi iz Beograda. Što se tiče ocjenjivanja takmičara, Frenkie je istakao da će žiri imati vrlo jasne propozicije.

"Ja sam gledao takmičenja u Zagrebu i Beogradu i jedna velika razlika se dala primijetiti, a to je da u Beogradu takmičari nisu samo onako uprazno psovali jedan drugome, već su imali argumentovane sadržaje, odgovarali su jedan drugome na licu mjesta i vidjelo se da je to istinski freestyle. To je meni jako dobro u poređenju sa BiH i Zagrebom, gdje je bilo dosta nepotrebnih psovki koje pokazuju da - kad ne znaš šta da kažeš - onda kreneš psovati. To se primijeti, sudije to primijete i takve nastupe ćemo sigurno manje bodovati", naglasio je Frenkie.

Takmičarski program biće popraćen brojnim nastupima regionalnih legendi hip-hop scene, a najavljeno je i specijalno izdanje "Brown Sugar RnB" serijala.

"Brown Sugar RnB" je jedan od najpopularnijih partija u BiH i s njim će početi zagrijavanje i afterpartiji, a osim toga biće upriličeni i brojni nastupi. Kontra, Indigo i ja ćemo izvesti premijerno jednu novu stvar s novog albuma, Saša iz TBF-a će imati svoj nastup, Kendi i Adis iz 'Dubioze' će pripremiti nešto sa momcima iz grupe 'Helem Nejse', a i Rade iz 'Hi5' će imati svoj nastup", otkrio je Frenkie.

Ulaznice za ovaj događaj su u prodaji putem sistema kupikartu.ba, a svi koji su kupili karte za bh. finale "Red Bull RapLike" uz njih su dobili i po dvije pozivnice za regionalno finale i veliki "Brown Sugar RnB" parti.

Freestyle rep

Freestyle rep takmičenje je oblik nastupa koji uključuje sastavljanje sa instrumentalnim bitovima ili bez njih. Osnovna odlika ovog takmičenja je smišljanje tekstova na licu mjesta, bez prethodno pripremljenog materijala. Ovogodišnji finalisti regionalnog takmičenja "Red Bull RapLika" u "Zetri" su Samuraj Krek (SRB), Nyca (BiH), Tzre (HR), Bubi (SRB), Locco Maroco (SRB), Sokol (BiH), Usce (HR) i Mleeksah (HR).