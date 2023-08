Najkontroverznije pjesme u istoriji popularne muzike

​Oliver Anthony preko noći je postao senzacija zahvaljujući svojoj popularnoj himni radničke klase "Rich Men North of Richmond", a pjesma je dospjela i na prvo mjesto Bilbordove Hot 100 liste. Ali hit pjesma donedavno nepoznatog kantri muzičara nije ni blizu najkontroverznija pjesma koju je istorija popularne muzike vidjela. Od referenci na droge do drugog eksplicitnog sadržaja i verbalnih napada na vlasti, mnoge su pjesme izazvale puno veće kontroverze od "Rich Men North of Richmond", a zbog nekih od njih pjevači su bili zabranjeni ili cenzurisani na radiju i televiziji.

Ovo su neke od najkontroverznijih pjesama u istoriji popularne muzike.

Billie Holiday - Strange Fruit (1939)

Columbia Records je odbila dopustiti Holiday da snimi "Strange Fruit", a kada joj je to omogućio Commodore Records, koosnivač Atlantica Ahmet Ertegun nazvao je to "početkom pokreta za građanska prava". Numera "Strange Fruit", pjesma o linčovanju crnaca, smatrala se toliko snažnom da su je neki američki gradovi zabranili jer su bili zabrinuti da će izazvati građanske nemire.

Loretta Lynn - The Pill (1975)

Kontroverzni hit Lorette Lynn opisuje puno više od same zaštite od trudnoće koju nudi kontracepcijska pilula, uključujući zabavu koja joj je omogućena, odjeću koju će nositi i opisujući kako "dobar osjećaj dolazi lako sada / otkad sam dobila pilulu". Očekivano, kantri radio stanice ostale su šokirane skandaloznom idejom o ženi koja uživa u seksu te su zabranile njeno emitovanje.

Sex Pistols - God Save The Queen (1977)

Kao svaki pravi pank bend, Sex Pistolsi uživali su u vlastitoj kontroverznosti. "God Save The Queen", njihov drugi singl, sugeriše da je monarhija kraljice Elizabete II. bila fašistički režim, zbog čega je "BBC" zabranio puštanje pjesme u Velikoj Britaniji. Međutim, pjesma je ipak stigla do petog mjesta britanske liste.

The Cure - Killing an Arab (1978)

Prvi singl kultnog got rok benda i dalje je njihov najkontroverzniji. Frontman Robert Smit rekao je da je pjesma sažet pogled na roman Alberta Kamija "Stranac", a izazvala je bijes javnosti zbog opisa pucanja na Arapa na plaži. Mnogi su u to vrijeme smatrali da je antiarapska, a kontroverza je ponovo izbila na površinu nakon napada 11. septembra.

Serge & Charlotte Gainsbourg - Lemon Ιncest (1984)

Neki bi ovu francusku saradnju oca i kćeri mogli nazvati pomalo jezivom, ali pjesma je ipak bila evropski hit. Šerlot Gainsburg je u vrijeme snimanja imala 13 godina, a ideja o vezi odraslog muškarca i maloljetne djevojke (možda oca i kćeri) bila je priličan tabu. Slušaoci su se pitali radi li se o autobiografiji, dok je Serž kasnije demantovao takve navode.

Frankie Goes to Hollywood - Relax (1984)

U januaru 1984. Majk Rid povukao je "Relax" s "Radija 1" prije nego što je pjesma završila. Bio je zaprepašten kad je shvatio da ne pjevaju o fizičkim vježbama, već o homoseksualnosti. Uprkos svojoj brzopletosti, Rid je bio prilično spor.

Naime, izdavačka kuća "ZTT" već je ranije objavila oglase koji su sadržavali izraze kao što su "svi fini momci vole morske muškarce" i "devetnaest inča koje uvijek morate uzeti". Kontroverzna pjesma kasnije je postala veliki hit provevši 52 sedmice u top 75.

Madonna - Papa Don't Preach (1986)

Madonna je kraljica kontroverzi u pop muzici, a ako moramo odabrati jednu njenu pjesmu zbog koje su se mame iz predgrađa štrecnule, a radio stanice zapitale trebaju li puštati njenu muziku, onda je to ova pjesma o tinejdžerskoj trudnoći i šta učiniti u vezi s njom. Gledajući unazad, tema se čini prilično pitoma, ali 1980-ih, kada su radio i MTV imali izuzetan uticaj na tinejdžere, bila je to velika stvar.

Slayer - Angel Of Death (1986)

Kraljevi treš metala poznati su po složenim tekstovima, posebno kada su u pitanju istorijske teme. Ali nijedna pjesma u njihovom katalogu nije izazvala više kontroverzi od "Angel Of Death" s legendarnog albuma "Reign in Blood".

Pjesma koju je napisao pokojni gitarist Džef Haneman govori o eksperimentima nacističkog ljekara Jozefa Mengelea u koncentracionom logoru Aušvic, a neki su smatrali da se radi o pronacističkom djelu iako je bend od samog početka poricao tu ideju i zadržao je kao jednu od glavnih uzdanica svojih koncertnih nastupa.

N.W.A. - Fuck tha Police (1988)

Pjesma "Fuck tha Police" nije trebala zabrane, ionako je bila previše vulgarna za radijsko emitovanje. Protestna pjesma protiv policijske brutalnosti i rasnog profilisanja postala je više od pjesme. Njena poruka postala je dio pop kulture, a naslovni poklič mogao se vidjeti na plakatima tokom demonstracija poslije smrti Džordža Flojda.

Body Count - Cop Killer (1992)

Reper Ice-T s Body Countom se okušao u metalu, a slično kao i pjesma "Fuck tha Police", traka "Cop Killer" smatra se pjesmom protesta protiv policijske brutalnosti. Pjesmu su napadali američki političari, poput predsjednika Džordža Buša, kao i aktivisti za cenzuru (Tiper Gor), a uslijed kontroverzi Ice-T ju je odlučio ukloniti s albuma.

Rage Against The Machine - Killing in the Name (1992)

Vjerovatno najpoznatija pjesma Rage Against the Machinea još je jedna koja napada policijsku brutalnost i institucionalni rasizam. Društveno-politički stavovi benda su ono što potiče strast i, na kraju, uspjeh grupe. Zanimljivo je što je pjesma izazvala više bijesa u inostranstvu nego u Sjedinjenim Državama.

Nirvana - Rape Me (1993)

Nirvana je često skretala pažnju na sebe tokom svoje ne pretjerano duge karijere, a ponajviše zbog problematičnog, pokojnog frontmena Kurta Kobejna. Kada je riječ o muzici, nijedna pjesma nije izazvala više gnjeva od ove s posljednjeg studijskog albuma "In Utero". Sam naslov pjesme bio je prilično kontroverzan, ali bend, posebno Kobejn, isticao je da je to pjesma protiv silovanja iz ugla žrtve.

Nine Inch Nails - Closer (1994)

Najpopularnija pjesma Nine Inch Nailsa bila je radio hit kad je alternativna muzika zavladala mejnstrimom. Sada je radio verzija cenzurisana zbog opscenog refrena, koji se navodno bavi seksualnom požudom. Bez obzira na to, "Closer" je bend odveo do enormnog uspjeha i pomogao da "The Downward Spiral" postane jedan od najvažnijih albuma 90-ih godina.