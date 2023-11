Najljepša i najtužnija pjesma postala je njena kletva (VIDEO)

Ne postoji osoba kojoj se koža ne naježi kada čuje prve taktove pjesme "Što te nema" i skoro da je nevjerovatno da je prošlo već sedam godina od tragične smrti Jadranke Stojaković.

Kažemo tragične, jer je gubitak jedne takve umjetnice bio ogromni gubitak za čitavu bivšu Jugoslaviju.

Jadranku Stojaković pamtimo kao pjevačicu, kantautorku i slikarku koja je pejsmama "Sve smo mogli mi", "Ima neka tajna veza", "Što te nema" i td. ušla u naša srca i tu zauvek ostala.

Malo ko zna da je ova velika umjetnica imala i nevjerovatno tragičnu sudbinu.

Preminula je u penzionerskom domu "Ivan Pavao” u Banjaluci, a tome su prethodile godine tragedija, mučenja, borbe sa bolešću i zaborava.

Jadranka je 23 godine živjela u Japanu. Tokom rata, u njen stan u Sarajevu je ušao nepoznati čovjek i na prevaru ga preprodao. Pjevačica nikad više nije vratila otetu imovinu.

Kad je iz Japana došla na sahranu sestre, na putu do groblja, u autu ispred njenog gine joj druga sestra.

A onda je 2010. na turneji u Japanu pala izlazeći na binu. Dopuzala je do stolice sa koje je trebalo da svira i peva i ipak održala koncert.

"Noge su mi postepeno otkazivale dok nisam postala potpuno nepokretna", ispričala je.

Bolest motornog neurona, koja joj je ustanovljena nakon pada, iz dana u dan oduzimala joj sve više snage.

Stanje joj se samo pogoršavalo. Pred kraj života je jedva mogla i da govori. Ipak, njen duh bio netaknut.

"Interesantno je to kada se u životu čovjek zapita šta je to sreća i koliko svjesno utičemo na svoje pozitivne misli, na svoja dobra djela. Ako mene danas pitate šta bih željela, to bi se odnosilo na sve. Voljela bih da ljudi razmisle o sebi i o svom životu", rekla je Jadranka za u jednom od posljednjih intervjua koje je dala.

Tada je otkrila i da su je svi zaboravili, a da muziku i dalje sanja.

"Ne mogu se sjetiti ko mi je dolazio u posljednje vrijeme. Nema više mene. To je to, nemam ni glasa. Ne mogu više, bolest mi je uzela sve. Ne mogu više da sviram, ali često sanjam muziku. Živim cijeli život s njom i kao da imam koncerte dok spavam. Još mogu da je osjetim, još mogu da je čujem", pričala je ova diva tragične sudbine, podsjeća Stil.

