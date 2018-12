Najpoznatiji rok festival na svijetu dobija reprizu

​Nezaboravni muzički festival u Vudstoku, održan u avgustu 1969. godine, sljedeće 2019. će obilježiti 50. rođendan takođe festivalom, saopštili su organizatori obilježavanja jubileja čuvenog muzičkog događaja hipi ere u SAD.

Umjetnički centar "Betel Vuds" (Bethel Woods Center for the Arts) koji se nalazi na oko 160 kilometara sjeverno od Njujorka, lansirao je promociju godišnjice predviđene da se održi od 16. do 18. avgusta 2019. godine, prenjela je agencija Frans pres.

Centar je naveo da želi tri dana muzike, kulture i boravka u zajednici kao prije 50 godina.

"Ljudi su prije 50 godina došli u miru, inspirisani da promene svijet putem muzike. Kao čuvari istorijskog mesta, odlučili smo da očuvamo tu bogatu priču i duh, i naučimo mlade generacije da pozitivno doprinose društvu putem muzike, kulture i duha zajedništva", navodi se u saopštenju tog centra.

Mnoge zvijezde festivala su preminule, među kojima Dženis Džoplin i Džimi Hendriks, ali se na jubilarnom festivalu očekuju Džoan Baez ili grupa Hu (Who), koji su prije 50 godina bili na festivalu.

Festival u Vudstoku u avgustu 1969. godine održan je usred rascepa američkog društva zbog Vijetnamskog rata.

Festival, na kome se očekivalo oko 50.000 ljudi, posjetilo je oko 500.000. Festival u Vudstoku se smatra najpoznatijim ikada održanim rok festivalom.

Mnogi su mišljenja da je to bio najbolji primer kontra-kulture 60-ih godina i ere hipija. Među učesnicima su bili Džoan Baez, Karlos Santana, Grejtful ded, Kridens klirvoter rivajval, Hu, Džeferson erplejn, Džo Koker, Džoni Vinter, Džoni Mičel, Dženis Džoplin i Džimi Hendriks.

Snimljen je i dokumenarni film o Vudstoku u režiji Majkla Vodlija, a tadašnji montažeri filma su bili Martin Skorseze i Telma Skunmejker.