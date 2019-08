Najveći plagijati u muzičkoj istoriji

Federalni sudija u Los Anđelesu donio je odluku da Keti Peri mora platiti 2,8 miliona dolara odštete zbog krađe pjesme "Dark Horse" iz 2013. godine.

Presuda je uslijedila tri dana nakon što je komisija utvrdila da su Perijeva, njena diskografska kuća i drugi saradnici odgovorni za kršenje autorskih prava. Naime, dijelovi pjesme "Dark Horse" liče na "Joyful Noise", rep pjesmu iz 2008. godine umjetnika Flamea, čije pravo ime je Markus Grej.

Prema presudi, Perijeva mora platiti 550.000 dolara, dok njena izdavačka kuća "Capitol Records" duguje gotovo 1,3 miliona dolara. Kažnjen je i producent Maks Martin, čija kazna iznosi 253.000 dolara te dr Luk koji mora platiti 61.000 dolara, dok njegova kompanija "Kasz Money Inc." duguje 189.000 dolara.

Sudija je takođe odlučio kako 22,5 odsto procenata zarade koju je pjesma "Dark Horse" ostvarila držeći prvu poziciju na Bilbordovoj Hot 100 listi mora biti pripisano pjesmi "Joyful Noise".

"Naš klijent pokrenuo je ovu tužbu prije pet godina tražeći pravdu i fer kompenzaciju za nelegalno uzimanje njegove vrijedne kreacije. Bio je ovo dug i naporan put, ali izborio je pravdu na kraju", rekao je Majkl A. Kan, advokat umjetnika Greja.

Podsjećamo, singl "Dark Horse" objavljen je 2013. godine na četvrtom studijskom albumu Keti Peri. Ova pjesma prodata je u više od 13 miliona primjeraka i važi za jedan od najvećih hitova američke pjevačice.

Ovo nije prvi put da u muzičkoj industriji dolazi do krađe autorskog rada. Slična stvar se desila 2013. godine kada su muzičari Robin Tik i Farel Vilijams objavili pjesmu "Blurred Lines", koja je bila kopija čuvenog hita Marvina Geja "Got to Give Up". Proces protiv muzičara je trajao više od godinu dana, a Vilijams i Tik koji i dalje tvrde da nisu ukrali pjesmu su izgubili sudsku parnicu.

Slične stvari se dešavaju i sa mnogo starijim hitovima. Primjer za to je pjesma grupe "Led Zeppelin" - "Whole Lotta Love". Ovo je možda jedna od najpoznatijih pjesama čuvenog benda, a muzički stručnjaci tvrde da je "Led Zeppelin" jedan od bendova iz sedamdesetih koji je najviše puta bio optuživan za krađu. Ove optužbe su uglavnom dolazile od crnačkih bluz bendova i izvođača. Što se tiče poznate pjesme "Whole Lotta Love", originalnu verziju je snimio Madi Vaters 1962. godine, a tekst je napisao Vili Dikson. Originalna numera se zvala "You Need Love". Čuveni "Zeppelini" su izgubili tužbu i priznali da su ukrali pjesmu 1985. godine.

Pank-rok pjevačica Avril Lavinj optužena je za krađu hita koji ju je proslavio, a u pitanju je pjesma "Girlfriend". Ova pjesma je po svom objavljivanju 2007. godine bila na skoro svim radio-stanicama. Ipak, kasnije je ustanovljeno da je pjesma ukradena od benda "Rubinoos", koji je svirao tokom sedamdesetih godina. Obje pjesme imaju identičan refren, osim što je kod benda "Rubinoos" umjesto riječi "Girlfriend" upotrijebljena riječ "Boyfriend".

Bend je tužio pjevačicu, a dogovor je postignut van suda. Pojedini poznavaoci prilika tvrde da je bend dobio veliku količinu novca samo da bi se povukao iz procesa. Avril Lavinj je ostala pri tome da nikada nije čula njihovu pjesmu.