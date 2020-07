Najviše MTV nominacija za Arianu Grande i Ledi Gagu

Pop pjevačice Ariana Grande i Ledi Gaga ostvarile su najveći broj MTV nominacija za nagrade koje se dodjeljuju za najbolje muzičke spotove. Dvije pjevačice stekle su po devet nominacija u brojnim kategorijama, a dodjela ovih prestižnih nagrada planirana je za idući mjesec.

Organizatori još nisu donijeli jasnu odluku o tome u kojem formatu će se održati dodjela MTV nagrada za najbolje muzičke spotove. Nažalost, pojava pandemije virusa korona je zaustavila skoro sva javna okupljanja te je moguće da će se dodjela ovih nagrada održati u online formatu.

Dvije pjevačice Ledi Gaga i Ariana Grande udružile su snage na ljetnoj himni "Rain On Me", koja se nalazi na albumu Ledi Gage "Chromatica", a ovaj video je takođe među nominovanim za najbolji video-spot predstavljen ove godine.

Što se drugih izvođača tiče, značajan rezultat postigli su pjevačica Bili Ajliš i R&B zvijezda The Weeknd, koji su pojedinačno ostvarili po šest nominacija.

Ovogodišnja dodjela nagrada podrazumijeva i nekoliko novih kategorija koje su nastale zbog pojave pandemije virusa korona pa se tako izvođači mogu takmičiti i u kategorijama za najbolji video nastao kod kuće i najbolju karantinsku izvedbu.

"Veoma smo uzbuđeni što možemo da predstavimo listu nominovanih za najbolje muzičke video-spotove. Ova ostvarenja u proteklom periodu oblikovala su svijet kakav sada poznajemo te predstavila obožavaocima moćnu i jedinstvenu silu muzike", rekao je Brus Gilmer, predsjednik muzičkog programa ViacomCBS mreže, povodom nominacija za MTV najbolje muzičke spotove.

Najbolji video-spot godine

Bili Ajliš - "Everything I Wanted"

Eminem i Juice WRLD - "Godzilla"

Future i Drejk - "Life Is Good"

Ledi Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Tejlor Svift - "The Man"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Umjetnik godine

DaBaby

Džastin Biber

Ledi Gaga

Megan Thee Stalion

Post Malone

The Weeknd

Pjesma godine

Bili Ajliš - "Everything I Wanted"

Doja Cat - "Say So"

Ledi Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Megan Thee Stalion - "Savage"

Post Malone -"Circles"

Rodi Rič - "The Box"

Najbolja saradnja

Ariana Grande i Džastin Biber - "Stuck with U"

"Black Eyed Peas" i Džej Balvin - "RITMO (Bad Boys For Life)"

Ed Širan i Khalid - "Beautiful People"

Future i Drejk - "Life Is Good"

Karol G i Niki Minaž - "Tusa"

Ledi Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najbolji hip-hop video

DaBaby - "Bop"

Eminem i Juice WRLD - "Godzilla"

Future i Drejk - "Life Is Good"

Megan Thee Stalion - "Savage"

Rodi Rič - "The Box"

Travis Skot - "Highest in the Room”

Najbolji rok video

"Blink-182" - "Happy Days"

"Coldplay" - "Orphans"

"Evanescence" - "Wasted On You"

"Fall Out Boy" i Vajklif Džin - "Dear Future Self (Hands Up)"

"Green Day" - "Oh Yeah!"

"The Killers" - "Caution"

Najbolji R&B

Ališa Kis - "Underdog"

Kloi i Hejl - "Do It"

H.E.R. i YG - "Slide"

Khalid i "Summer Walker" - "Eleven"

Lizo - "Cuz I Love You"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Najbolji video nastao kod kuće:

"5 Seconds of Summer" - "Wildflower"

Ariana Grande i Džastin Biber - "Stuck with U"

"Blink-182" - "Happy Days"

Drejk - "Toosie Slide"

Džon Ledžend - "Bigger Love"

"Twenty One Pilots" - "Level of Concern"

Najbolja karantinska izvedba

Kloi i Hejl - "Do It" from MTV’s Prom-athon

CNCO - "Unplugged At Home"

DJ D-Nice - "Club MTV presents #DanceTogether"

Džon Ledžend - "#togetherathome Concert Series"

Ledi Gaga - "Smile from One World: Together At Home"

Post Malone - "Nirvana Tribute"

Najbolji vizuelni efekti

Bili Ajliš - "All the Good Girls Go to Hell"

Demi Lovato - "I Love Me"

Dua Lipa - "Physical"

Hari Stajls - "Adore You"

Ledi Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Trejvis Skot - "Highest in the Room"