Napravili i objavili svaku moguću melodiju na svijetu

Muzika je u osnovi kombinacija različitih nota koje se sviraju u različitim ritmovima. To znači da postoji samo ograničen broj mogućih kombinacija, što znači da se povremeno pojavljuju tužbe u kojima će jedan muzičar/bend tužiti drugog tvrdeći da su ukrali melodiju koju su napisali i upotrebili u svojoj pjesmi.

Koliko su te tvrdnje legitimne zavisi jer mogu biti prilično subjektivne, a mogu biti i zastrašujuće za muzičare koji se probijaju, i koji ne žele konflikte sa kolegama. Kako bi pomogli u rješavanju ovog problema, dva muzičara Damijen Ril i Noa Rubin pitali su se kako bi bilo da naprave svaku moguću melodiju i postave ih na javni domen.

"Musicians Algorithmically Generate Every Possible Melody, Release Them to Public Domain-- Damien Riehl and Noah Rubin generated and saved every possible melody to a hard drive, then turned it back around to the commons." https://t.co/FDeIUf9B5y