Napustio binu nakon što je pozvan iz publike da osudi Izrael (VIDEO)

MELBURN - Pjevač grupe Radiohead, Tom Jork, kratko je napustio scenu tokom svog koncerta u Australiji nakon što ga je čovjek iz publike pozvao da osudi "izraelski genocid u Gazi".

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako muškarac iz publike viče na Jorka, pozivajući ga da "osudi izraelski genocid u Gazi". Jork mu je rekao da se popne na binu i iznese svoje stavove, piše BBC.

"Nemoj da stojiš tu kao kukavica, dođi ovdje i reci to. Hoćeš da pokvariš svima veče? U redu, uradi to, vidimo se kasnije", poručio je čovjeku iz publike pjevač nakon čega je skinuo gitaru i otišao sa bine.

Ubrzo nakon toga, pjevač se vratio na binu uz ovacije i izveo pjesmu "Karma Police".

Pro-Palestinian idiot kept yelling about Gaza. Radiohead's Thom Yorke responded: “Don’t stand there like a coward, come here and say it!” He then left the stage, and returned when the idiot was kicked out. pic.twitter.com/MxUaIROA2r