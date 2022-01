Napustio nas je Aki-čovjek velikog glasa i dobrote

Vijest o smrti Aleksandra Akija Rahimovskog potresla je muzičku i širu javnost na teritoriji bivše Jugoslavije, a od legendarnog pjevača kultne zagrebačke grupe "Parni valjak" opraštaju se prijatelji, kolege, publika.

Preminuo je u 67. godini u subotu u Novom Mestu u Sloveniji, gdje je u posljednje vrijeme živio sa suprugom i dvogodišnjom kćerkom. S obzirom na riječi njegovog menadžera Damira Osredečkog i s obzirom na to da je "Parni valjak" imao čak deset zakazanih koncerata do ljeta 2022. godine, Akijeva smrt nije bila iznenađujuća samo za javnost, nego i za porodicu i prijatelje.

"Ne znamo još točno što se dogodilo, nisu nam rekli, ali pretpostavljamo da je srce u pitanju. Posljednjih se dana dosta loše osjećao. Imao je i problema s kralježnicom, zbog čega je `Parni valjak` odgađao koncerte. Osim toga, prebolio je i koronu, a ugrađeno mu je bilo i šest stentova na srce. Sve je to učinilo svoje, nažalost", rekao je Akijev menadžer, a od velikog pjevača oprostio se i njegov sin iz prvog braka Kristijan Rahimovski, takođe muzičar.

U dirljivoj poruci Akijev sin na društvenim mrežama napisao je da njegov otac nije znao sići sa pozornice, te mu je jedino pjesmom prilazio.

"A mogli smo puno više, tatek moj. Boliš neopisivo. Utjeha mi je da ću te imati bar dio u svojim pjesmama, kao i u onimа što si mi ostavio. Ali mi to sad nije dovoljno. Znali su ljudi sve o nama, a ništa nisu znali, znali smo ti i ja. Fališ, tatek, svima nam fališ. Tatek moj, sad odmori, pa rokaj gore s ekipom", zapisao je, između ostalog, Kristijan Rahimovski.

On je otkrio da se telefonski čuo s ocem noć prije njegove smrti, dok je gitarista "Parnog valjka" i Akijev saborac sa bine Husein Hasanefendić Hus po pisanju zagrebačkih medija navodno pričao s njim jutro prije nego što će umrijeti i, kako svjedoče pomenuti izvori, ništa nije nagovještavalo nemili događaj.

"Ne znam što bih rekao. Mi smo se čuli u 8.30. Taman sam bio na švicarskoj granici. Ne vjerujem jednostavno da je to moguće, da se to desilo. Zvučao mi je dobro, onako neku energiju pozitivnu sam osjećao. Veselio se ovim svirkama koje nas čekaju. Aki je bio realiziran na bini. Izgubili smo brata i prijatelja. Imam želju da se probudim iz ovog, da bude neka druga istina", ističe Hus.

Njihov matični bend "Parni valjak" vijest o smrti svog pjevača na društvenim mrežama podijelio je uz strofu pjesme "Za malo nježnosti": "Za malo nježnosti/ na sve ću pristati /za malo nježnosti /da mogu zaspati", a kolege i struka za ovog pjevača nakon njegove smrti, kao i tokom života, imaju samo riječi hvale.

"Napustio nas je izuzetan čovek i umetnik - Aki Rahimovski. Čovek velikog glasa i dobrote, od koga je kako i sam Bora kaže, učio zanat, koji je bio veliki prijatelj. Nedostajaće istinski. Počivaj u miru, dragi Aki", objavljeno je na službenoj stranici "Riblje čorbe".

Rok kritičar Petar Janjetović kaže da je Rahimovski bio pjevač koji je napravio svoj autentični, vrlo specifičan stil.

"Rođen u Nišu, odrastao u Skoplju, napravio ogromnu karijeru u Zagrebu. Holivudska priča. Neko ko je zaista tokom svih godina napravio imidž frontmena koji peva na specifičan način. On je kotrljao slovo R, a da je to u pesmi bilo toliko šarmantno i jedva primetno. Razmišljam kako bi to izgledalo da ti kao klinac dolaziš iz Skoplja u Zagreb i angažuju te afirmisani muzičari da staneš na scenu, da promeniš naglasak i sve, i da to uradiš tako autentično", rekao je Janjetović.

Aki Rahimovski, iako rođen u Nišu, odrastao je i stasao u Skoplju u muzičkoj porodici. Otac mu je bio profesor muzičkog, te je sa sedam godina i on upisao nižu muzičku školu, Odsjek klavir i pjevanje. Bio je fasciniran rokenrol muzikom i već sa 15 godina radio je kao urednik na lokalnom radiju u Skoplju. U glavnom gradu Makedonije ubrzo je svirao klavijature u grupi "Tor", koja je u međuvremenu ostala bez vokala. Mjesto naravno preuzima Rahimovski, a njegov nastup na Boom festivalu primjećuje gitarista Husein Hasanefendić Hus. Tada je Aki imao 19 godina i na Husov poziv, kako je tada mislio, privremeno dolazi u Zagreb. Međutim, u ovom gradu ostaje gotovo cijeli svoj život i iz njega od famozne 1975. godine, kada je osnovan "Parni valjak", mijenja istoriju jugoslovenskog i hrvatskog rokenrola. Na osnovu prvih singova kritika "Parni valjak" optužuje za krađu melodija i zamjera im manjak kvaliteta u tekstovima, ali se stvari vremenom popravljaju. Upornim radom Hasanefendić se uzdiže do jednog od vodećih kompozitora i gitarista na tadašnjoj sceni, a njegovi tekstovi dobijaju na kvalitetu navodno zbog uticaja Branimira Džonija Štulića, koji je svega dvije sedmice boravio u bendu. Uz specifičnu boju glasa i izrazite vokalne mogućnosti Akija Rahimovskog već krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog vijeka "Parni valjak" postaje jedan od najpopularnijih jugoslovenskih bendova.

Neki od njihovih neprolaznih hitova, koji će uveliko nadživjeti svog pjevača, jesu "Vruće igre", "Zagreb ima isti pozivni", "Vrijeme je na našoj strani", "Uhvati ritam", "Neda", "Stranica dnevnika", "Sve još miriše na nju", "Zastave", "Jesen u meni", "Ljubavna", "Prevela me mala žednog preko vode", "Godine prolaze", "Prokleta nedjelja", "Gledam je dok spava", "Ona je tako prokleto mlada", "Ugasi me", "Dođi", "Pusti nek traje" itd.

Rahimovski je sa "Parnim valjkom" snimio 19 studijskih i šest živih albuma, a 2007. snimio je i solo album "U vremenu izgubljenih".

Kako je saopštio njegov menadžer, Aki Rahimovski biće sahranjen u Zagrebu, a vrijeme sahrane biće naknadno objavljeno.