Nastavlja se drama oko diskvalifikovanog takmičara na Evroviziji

Nastavlja se drama oko nizozemskog muzičara Justa Klajna, koji je ove godine diskvalifikovan sa takmičenja za Pjesmu Evrovizije samo nekoliko sati prije samog finala.

Muzičar sada traži nove korake u istrazi protiv njega. Tužilac u Malmeu Fredrik Jonson rekao je za švedski Ekpressen da "Just i njegov advokat traže da se još nekoliko ljudi ispita u Holandiji". Međutim, navodi i da bi ovaj proces mogao da potraje, ako on na to pristane.

Just je prijavljen policiji zbog prijetnje fotografkinji. Advokat Jan-Ake Felt rekao je ranije švedskim medijima da postoji dogovor između muzičara i uprave.

"Bila je osjetljiva situacija, nije želio da se fotografiše po izlasku sa bine. Dočekao ga je njegov tim, ali je tu bio i fotograf kome je rekao da prestane da snima. Nakon toga je odgurnuo kameru. On poriče da je bilo kome prijeti", rekao je Felt.

Uoči finala Pjesme Evrovizije, holandska nacionalna televizija AVROTROS saopštila je da je kazna prestroga za ono što se dogodilo.

Just je prije nedjelju dana imao prvi koncert poslije skandala na Pjesmi Evrovizije. Nastupao je u holandskom gradu Enšedeu, u okviru festivala Freshtival Weekend. Koncert je počeo ubrzanom verzijom pjesme "Europapa", sa kojom se takmičio i na Evrosongu, a publika je gromoglasno pjevala uz njega. Međutim, nije izveo cijelu pjesmu, prenosi b92.

Tokom nastupa, Just nije govorio o svojoj diskvalifikaciji, već je nekoliko puta ponovio da "ljubav uvijek sve pobjeđuje". Isto je napisao i na svom Instagram profilu tokom koncerta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.