Nastupilo 26 zemalja u finalu Eurosonga, slijedi glasanje

ROTERDAM - U večerašnjem finalu Eurosonga nastupilo je 26 zemalja koje se bore za najbolju pjesmu Evrope u 2021. godini.

Nakon što su svi finalisti nastupili na pozornici dvorane Ahoj u Roterdamu slijedi glasanje žirija, a potom i glasanje publike širom Evrope.

Sabiranjem glasova žirija i publike biće odlučeno ko je pobjednik 65. "Pjesme Evrovizije".

Od zemalja iz regiona, Srbija je nastupila pod rednim brojem 8, sa pjesmom "Loco Loco" koju izvode članice grupe "Hurricane".

Ovo je kompletna lista pjesama:

Kipar / Elena Tsagrinou – "El Diablo"

Albanija / Anxhela Peristeri – "Karma"

Izrael / Eden Alene – "Set Me Free"

Belgija / Hooverphonic – "The Wrong Place"

Rusija / Manizha – "Russian Woman"

Malta / Destiny – "Je Me Casse"

Portugal / The Black Mamba – "Love Is On My Side"

Srbija / Hurricane – "Loco Loco"

Ujedinjeno Kraljevstvo / James Newman – "Embers"

Grčka / Stefania – "Last Dance"

Švicarska / Gjon’s Tears – "Tout l’Univers"

Island / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – "10 Years"

Španija / Blas Cantó – "Voy A Querdarme"

Moldavija / Natalia Gordienko – "SUGAR"

Njemačka / Jendrik – "I Don’t Feel Hate"

Finska / Blind Channel – "Dark Side"

Bugarska / Victoria – "Growing Up is Getting Old"

Litvanija / The Roop – "Discoteque"

Ukrajina / Go_A – "Shum"

Francuska / Barbara Pravi – "Voilà"

Azerbejdžan / Efendi – "Mata Hari"

Norveška / TIX – "Fallen Angel"

Holandija / Jeangu Macrooy – "Birth of a New Age"

Italija / Måneskin – "Zitti E Buoni"

Švedska / Tusse – "Voices"

San Marino / Senhit – "Adrenalina"