Nastupom Neleta Karajlića otvorena manifestacija "Ljeto u parku" (VIDEO)

BANJALUKA - Nastupom Neleta Karajlića pod nazivom "40 godina otkako je crk’o Marshal" večeras je na SportBOX terenu u parku "Mladen Stojanović" otvorena manifestacija "Ljeto u parku".

Mini filmom o Sarajevu sa "bakinog prozora" i pjesmom "Šeki is on the road again" Nele Karajlić je publiku uveo u cjelovečernji spektakl. Ovim nastupom ujedno je obilježio jubilej, 40 godina karijere kao muzičar, reditelj, glumac i pisac.

"Moje ime je doktor Nele Karajlić i dobro došli na ovo izuzetno druženje", rekao je Karajlić na početku koncerta.

Publiku je u 1984. godinu uveo Duško Mazalica, koji je podsjetio da je ovo godina izlaska prvog albuma "Zabranjenog pušenja" naziva "Das is Walter".

On se u razgovoru sa Neletom dotakao prvih godina benda, nastanka i rokenrol groznice koja je zahvatila tadašnje generacije.

"U istoriji muzike od kako je čovjek prvi put udario kamen o kamen samo je rokenrol muzika od čovjeka tražila da promijeni svoj način života. Stonsi i rokenrol su od nas tražili da promijenimo način života, to ni Mocart nije uspio", prisjetio se poznati pjevač.

Sa bendom "Osiromašeni uranijum" otpjevao hit "Neću da budem Švabo", a zatim je uslijedio prvi ikad snimljen skeč "Top liste nadrealista". Sljedeća numera je bila "Nedelja kad je otišao Hase".

"Postoji jedan veliki animozitet između onog što je 'Zabranjeno pušenje' trebalo da bude, mali garažni bend i onog što je postalo, a sve zbog dva efekata, to su hit 'Zenica bluz' i 'Top lista nadrealista' koji su od nas napravili veliki senzacionalni bend, što je meni bilo mrsko", rekao je Nele Karajlić.

Drugi album "Dok čekaš sabah sa šejtanom" predstavljen je ljubavnom pjesmom "Djevojčie kojima miriše koža". Karajlić je kroz šalu dodao da su imali malo ljubavnih pjesama jer su imali stabilne ljubavne veze.

"Od kako je nastala ova pjesma prije 39 godina na njoj su uvijek najljepše djevojčice izašle sa nama na scenu da pjevaju", rekao je Nele Karajlić i na scenu pozvao djevojčice koju stuhove refrena pjevale zajedno sa poznatim autorom.

Ova svojevrsna pozorišna predstava na otvorenom se nastavila prisjećanjem anegdota iz duge karijere Neleta Karajlića i "Zabranjenog pušenja", a publika je uglas pjevala najveće hitove "Bos il' hadžija", "Zenica blues" i brojne druge.

Manifestacija "Ljeto u parku" se nastavlja sve do septembra, a sljedeći na repertoaru je Branko Đurić Đuro koji će za banjalučku publiku stend-ap monodramu "Đurologija" izvesti 22. juna.

