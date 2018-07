Natali Dizdar oduševila publiku u Banjaluci

BANJALUKA - Jedna od najvećih hrvatskih pjevačica raskošnog glasa Natali Dizdar u četvrtak naveče održala je solistički koncert u banjalučkom klubu "Rudi".

Dizdareva je sa svojim bendom publici predstavila nove pjesme s albuma "Iluzije", koji je objavljen prošle godine, i već poznate hitove.

Publiku je pozdravila riječima "Vratili smo se" te je dodala da joj je Banjaluka nedostajala, a koncert je počela numerom "Nećeš me, zar ne" s albuma "Iluzije". Dizdareva, koja je na muzičkoj sceni već 15 godina, otkako je učestvovala u talent-šouu na Novoj TV, oduševila je publiku svojim glasom, ali i dobrim raspoloženjem. U razgovoru nam je rekla da im je ovo prvi koncert od početka ljetne sezone.

"Drago mi je da smo se vratili u Banjaluku i što sam došla sa svojim matičnim bendom. Zadnji koncert smo održali u 'Lisinskom' u Zagrebu i bilo je baš prekrasno", rekla je pjevačica.

Dodaje da su od prošle godine, od izlaska albuma "Iluzije", radili na promociji te da banjalučka publika još nije uživo čula ove pjesme.

Prošlogodišnji album naišao je na odlične komentare kritike, kao i prvi album, koji je predstavio pjevačicin autorski rad, a na pitanje kako je bilo unijeti sebe u stvaranje muzike, kaže da je osjećaj predivan.

"Volim sve autore s kojima smo surađivali, međutim stvarno je poseban osjećaj raditi svoje pjesme. Proces skladanja pjesama ide polako i malo-pomalo dobili smo sedam autorskih pjesama", kazala je Dizdareva.

Dodaje da proces stvaranja muzike ili bilo koje umjetnosti ne može da se požuri, te da je zato njena karijera išla laganom uzlaznom putanjom.

"Muziku ne možeš forsirati. Radim to što volim i radim to zbog toga što to volim. To mi je najvažnije, a to se u konačnici i čuje - u pjesmama i na koncertima", objasnila je Dizdareva.