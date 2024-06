Natalija Todorović za "Nezavisne": Ljetnja sezona ima posebnu draž

​Koncert sastava "Brilliante duo" biće održan večeras u Art dvorišu Banskog dvora sa početkom u 21 čas. Duo čine sestre Natalija Todorović - violina i Vanja Trubajić - violončelo.

Natalija Todorović je violinistkinja sa dugom koncertnom i pedagoškom karijerom. Učestvovala je na mnogobrojnim takmičenjima i osvojila veliki broj nagrada, priznanja i povelja. Kao profesor violine u Umjetničkoj školi "Vlado Milošević" u Banjaluci radi već 17 godina, a zapažene rezultate ostvaruje kroz radionicu za djecu "Radost sviranja".

Pored izvođačke i koncertne aktivnosti bavi se i komponovanjem za violinu i gudače, a nedavno je objavila album "Prosnevanje" u saradnji sa Muzičkom produkcijom Radio televizije Republike Srpske.

Više o večerašnjem koncertu, svojim aktivnostima i planovima za ovu koncertnu sezonu banjalučka violinistkinja govorila je u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Nastupate u Art dvorišu Banskog dvora zajedno sa violončelistkinjom Vanjom Trubajić sa kojom činite "Brilliante duo". O kakvom koncertu je riječ?

TODOROVIĆ: Moja sestra Vanja i ja jako dugo sviramo zajedno, a od ove godine smo naš duo nazvale "Brilliante duo". Predstavićemo muziku pisanu za violončelo i violinu, počev od klasičnog repertoara, a završićemo sa opusom iz filmske muzike. Generalno, kraj juna je početak ljetnje koncertne sezone, ne samo za Banski dvor, nego za sve kulturne centre. To ima posebnu draž, jer dosta ljudi ni ne voli zatvorene prostore u ljetnom periodu, tako da su svi ovi koncerti dodatna atrakcija jednog grada. Oni mogu da se gledaju kao svojevrsna turistička ponuda i mislim da je poželjno da u ljetnjem periodu umjetnost izađe na ulice, da bude dostupna svima. Art dvorište Banskog dvora je jako lijep prostor, iako je broj mjesta ograničen. Prolaznici spontano čuju dijelove koncerta i na ovaj način privlačimo ljude koji možda nikada ne bi ni došli na koncert umjetničke muzike i mislim da je ovo pun pogodak. Imam dugogodišnju saradnju sa pijanistom Vladom Danićem, profesorom iz Muzičke škole i do sada smo održali nekoliko koncerata na otvorenom. Nedavno je bio koncert u Andrićgradu i baš volim ovaj ljetnji period kad je umjetnost prisutna svuda, privlači ljude i ono što je najvažnije, publici se dopadaju ovakvi nastupi.

NN: Koncertno ste vrlo aktivni, samo u junu na rasporedu su bili Laktaši, Pale, Višegrad, a pored ovog u Banskom dvoru, najavljen je i koncert u Jajcu. Šta Vas motiviše na rad i stvaranje?

TODOROVIĆ: Imam dugogodišnju saradnju sa gotovo svim kulturnim institucijama u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini, tako da saradnja dolazi spontano i zahvalna sam im što me pozivaju na manifestacije koje organizuju. Oni su mi najveća pomoć u organizaciji, jer svaki koncert klasične muzike ima određene troškove, tako da uspijevam prvenstveno zahvaljujući saradnji sa kulturnim institucijama. Pomenuću Banski dvor, sa kojim imam i pedagošku saradnju, direktor Banskog dvora Mladen Matović daje stvarno veliku podršku. Ove godine je po šesti put održana moja radionica za violiniste pod nazivom "Radost sviranja" koja za cilj ima promociju mladih violinista i uopšteno djece koja se bave klasično muzikom. Moram da kažem da ovo nije prvi put da nastupam u Art dvorištu, iako je ovo mlada banjalučka scena ja nastupam treći ili četvrti put.

NN: Vi ste pozitivan primjer nastojanja da se kultura iz većih centara proširi ka okolnim gradovima. Koliko svaki umjetnik pojedinačno može da uradi i doprinese decentralizaciji kulture?

TODOROVIĆ: Baveći se koncertnom djelatnošću još od studentskih dana naučila sam da budem sama svoj menadžer, PR i promoter. Mislim da je potrebna dodatna vještina i sposobnost samog izvođača koliko će sam sebe da promoviše i da predstavi svoj proizvod. Imam jako lijepu saradnju i sa manjim gradovima gdje smo kolega na klaviru i ja u kombinaciji violina-klavir nastupali u mjestima gdje nikada nije bio koncert bilo kog drugog instrumenta klasične muzike. Meni takve stvari budu dodatni motiv, taj momenat kad vidim da se ljudima dopada i kad shvatim da kod nas ljudi vole umjetnost. Violina je dopadljiv instrument i repertoar lako nalazi svoje slušaoce, tako da je to negdje moja motivacija. Ne pravim razliku između velikih i manjih centara, podjednako sarađujem sa svima i čak ni repertoar ne prilagođavam.

NN: Kakav repertoar pripremate za publiku u Banskom dvoru?

TODOROVIĆ: Počećemo sa muzikom klasicizma, sa poznatim kompozitorima poput Mocarta, pa do baroknih i francuskih stvaraoca, a završićemo sa filmskim opusom, to je jako primamljivo i nešto što je većini ljudi poznato, što su već imali priliku da čuju. Takođe, izvešćemo jednu moju kompoziciju za violinu i violončelo koju smo snimili za potrebu Radio televizije Republike Srpske, to je jedan vrlo neobičan duo. Pored toga, ja ću predstaviti nekoliko autorskih kompozicija, očekuje nas jedan vrlo lagan, dopadljiv ljetnji repertoar.

NN: Imaćemo priliku da čujemo violinu i violončelo, kako sarađuju ova dva gudačka instrumenta, kakav zvuk proizvode?

TODOROVIĆ: Samim tim što smo iz iste muzičke porodice mi se gotovo savršeno uklapamo. Violina i violončelo su jedina dva gudačka instrumenta koji su ujedno i solistički instrumenti, za razliku od viole i kontrabasa koji su više orkestarski instrumenti. Iako violončelo često viđamo u orkestrima on je više solistički instrument. Tehnika na violončelu je jako interesantna, virtuozna i baš smo birale kompozicije gdje smo svirački ravnopravne, gdje violina ne dominira pošto ima viši i prodorniji zvuk. Mislim da će publika imati prvu sliku o ovom instrumentu i da će Vanja moći u potpunosti da se predstavi kao violončelista. Ona će izvesti jednu popularnu sonatu Bokerinija pisanu za violončelo. Dva velika kontrasta, duboki i visoki zvuk koji se savršeno uklapaju.

NN: Pored sviranja bavite se i komponovanjem za violinu i guače, koji dio posla je uslovno rečeno teži?

TODOROVIĆ: U posljednje vrijeme sam malo zapostavila pisanje, jer zapravo nisam školovana za kompozitora, nego je to došlo spontano kroz sviranje i studiranje. Kroz mene je to nekako spontano izlazilo i tako sam stvarala kompozicije za svoje potrebe i za potrebe svojih koncerata. Ono što je za mene vrlo važno jeste da sam ja nakon nekoliko godina pisanja kompozicija uspjela da napravim zbirku koju sam nazvala "Prosnevanje" i koju sam prije dvije godine snimila kao album za Radio televiziju Republike Srpske. Tu sam pored autorskih kompozicija snimila još četiri kompozicije iz klasičnog opusa, što je meni u tom trenutku bilo vrlo interesantno. Moje kompozicije su sastavni dio mog repertoara, izvodim ih kad god mogu.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li biste voljeli nešto da najavite?

TODOROVIĆ: Uskoro ću baš sa nekoliko svojih autorskih kompozicija da otvorim Pozorišne igre u Jajcu. Ljetnja koncertna sezona će biti do kraja avgusta, sa jednom malom pauzom u julu. Poslije Jajca slijede koncerti u Nevesinju i Gacku, zatim u Srpcu u okviru Likovne kolonije "Bardača". Ove godine će prvi put biti moj solistički koncert u okviru jednog renomiranog festivala u BiH koji se zove "Baščaršijske noći", koji se održava od jula, a moj koncert je planiran 16. jula. Poslije toga na redu Drvar i Ključ. Sve u svemu jedno vrlo aktivno ljeto, ovo je moja četvrta sezona koja je vrlo uspješna i aktiva. Posebno mi je drago kad u jednoj koncertnoj sezoni uspijem negdje da nastupim po prvi put, kao što je nedavno to bio Višegrad.

