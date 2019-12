Navršava se 39 godina od smrti velikog muzičara Džona Lenona

Prije 39 godina, 8. decembra 1980. godine, preminuo je Džon Lenon, muzička ikona 20. vijeka.

Mark Dejvid Čapman toga dana ubio je muzičara čuvene grupe "The Beatles" ispalivši četiri hica u leđa Lenonu koji se vraćao kući, ispred zgrade u Njujorku u kojoj je živio.

Toga dana svijet je ostao bez borca za mir, za prava radnika, čovjeka koji se zalagao da nema granica među zemljama, ljudima i religijama, čovjeka koji je želio da "svijet jednog dana diše kao jedno", da bude ujedinjen i živi u miru.

Lenon je bio predvodnik slobodarskog duha svoje generacije, pjevač, tekstopisac, politički aktivista, idol. Novinari koji su imali čast da ga intervjuišu govore da je bio iskren i jednostavan čovjek, otvoren ka različitosti u svijetu oko sebe, duhovit, oštrouman i svjestan značaja koji njegova riječ prenosi.

Iako je živio samo četiri decenije, njegovo ime ostalo je upamćeno i zabilježeno u istoriji muzike, a njegov doprinos pop-kulturi prepoznali su mnogi širom planete, pa je tako po njegovom imenu nazvan aerodrom u Liverpulu, najveći park u Havani, park u Barseloni, u njegovu čast podignuti su mnogi spomenici, a o njegovom životu napisane su brojne biografije.

DJETINJSTVO

Džon Lenon rođen je 9. oktobra 1940. godine u Liverpulu kao jedino dijete Džulije Stenli Lenon i trgovca Alfreda Lenona, po čijem ocu je i dobio ime. Brak njegovih roditelja od početka je bio nestabilan i ubrzo se pokazalo da neće dugo trajati.

Naime, njegov otac otputovao je na jedno od svojih službenih putovanja, a kada se poslije godinu dana vratio, svoju suprugu, Džonovu majku, zatekao je trudnu sa drugim muškarcem, što je uzrokovalo brzi razvod, a otac je napustio porodicu.

Pošto porodica njenog novog supruga nije željela da prihvati Džona, njegova majka ga je kao četvorogodišnjeg dječaka dala sestri Meri Mimi Smit, koja je, pošto nije imala svoje djece, pokušala da mu pruži dom i ljubav.

MUZIČKA KARIJERA I LJUBAV

Mnogo je hitova, albuma i poruka ostalo iza Lenona. Njegov lik i rad će trajati vječno, koliko i sama muzika.

Uticaj i važnost koje je grupa "The Beatles" imala ne samo u drugoj polovini 20. vijeka, nego i danas, dokazuju da kvalitet opstaje, da se priče prenose sa jedne na drugu generaciju, koja će, zbog tehnoloških mogućnosti, biti u prilici da sluša "Imagine", "Woman", "Jealous Guy", "Norwegian Wood", "All I’ve Got to Do", "Across the Universe"…

Istorija grupe "The Beatles" počela je godine 1957. godine, kada se u Engleskoj Lenon upoznao sa Polom Makartnijem, kojeg je doveo u svoju grupu kao gitaristu. Lenona nisu previše interesovale studije, pa je prešao u umjetničku školu, u kojoj je upoznao Stjuarta Satklifa, kojeg je doveo u grupu koja je 1960. godine postala definitivno poznata kao "The Beatlesi".

Godine 1962. Džon se oženio prijateljicom iz škole Sintijom Pauel, a sljedeće godine su dobili sina Džulijena. Godina 1966. bila je važna u životu Džona Lenona i tada se on upoznao sa svojom životnom ljubavi, kontroverznom japanskom umjetnicom Joko Ono, kojom se poslije dvije godine i oženio.

Godine 1970. "The Beatlesi" su se definitivno raspali, a supružnici Lenon su se preselili u Sjedinjene Američke Države. U ovoj zemlji Lenon je imao probleme sa imigracionom kancelarijom, jer je koristio droge, ali je 1976. godine dobio zelenu kartu. Godine 1975. sa Joko Ono dobio je sina po imenu Šon. Poslije rođenja sina se povukao i tek nakon pet godina ponovo počeo da se bavi muzikom.

Lenon je posthumno uvršten u Kuću slavnih tekstopisaca, kao i u Rokenrol kuću slavnih, ali njegov značaj ne može se uobličiti u neku ovozemaljsku titulu, jer njegov legat ostaje na uživanje i budućim naraštajima.

UBICA DŽONA LENONA

Mark Dejvid Čapman, Lenonov ubica, služi doživotnu kaznu, sa mogućnošću pomilovanja nakon 20 godina u zatvoru Atika. Njegova žalba za uslovnu kaznu odbijena je 10 puta, posljednji put 2018. godine. Čapman ima pravo još jednom da podnese zahtjev, 11. put, 2020. godine, kada će imati 65 godina.

Čapman se, objašnjavajući da je ubistvo slavnog muzičara bilo motivisano isključivo njegovom željom da bude poznat, prisjetio svog susreta sa Lenonom ispred njegove zgrade u Njujorku tog 8. decembra.

"Izašao je iz kuće, a ovo je dio zbog kojeg zaista žalim - držao sam u rukama olovku i njegov album, praveći se da sam fan, i zamolio ga za autogram. Nije žurio, pitao me je da li želim još nešto. Njegova žena je izašla s njim i čekala je u limuzini. To je nešto na šta se često osvrćem - koliko je bio ljubazan prema potpunim strancima. Potpisao je album i ušao u limuzinu", kazao je Čapman.

Tog istog dana Čapman se vratio pred Lenonovu zgradu i u 22.50 ubio muzičara pred njegovom suprugom Joko Ono. Ostao je na mjestu zločina i sačekao policiju.

Nakon toga priznao je i da je na dan ubistva sačuvao jedan metak u pištolju s namjerom da nakon zločina ubije i sebe, ali da je bio prevelika kukavica da to uradi.

CITATI

*Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz šezdesetih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su vječni.

* Postoje dvije glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voljeti sebe. Ako ne znamo voljeti sebe, ne mogu nas voljeti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svijet polaze od toga da se ne smijemo bojati udahnuti život punim plućima.

* Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!

* Ako si uživao u potrošenom vremenu, onda to vrijeme nije uzalud potrošeno.

* Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam "srećan". Rekli su mi da nisam razumio zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumjeli život.

* Računaj svoje godine po prijateljima. Računaj svoj život po osmijesima, a ne po suzama.

* Život je ono što nam se dešava dok pravimo planove za život.