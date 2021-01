Neda Ukraden za "Nezavisne": Vrijeme je da se svi resetujemo

Porodica je definitivno najbolje utočište od svih problema, bolesti, kriza, ističe u intervjuu za "Nezavisne novine" popularna pjevačica Neda Ukraden.

Osvrćući se na tešku situaciju izazvanu virusom korona, koja je obilježila 2020. godinu, naša sagovornica napominje da je osnovna misao koja se u mjesecima iza nas iskristalisala - da je dobro dok smo živi i zdravi.

"Mislim da smo naučili da se čovjek zaista treba okrenuti sebi, svome zdravlju, malo više povesti računa o raznim problemima za koje nismo imali vremena od silne trke i obaveza", napominje Neda Ukraden.

NN: Kako podnosite trenutnu situaciju s kojom se svi suočavamo, a koja će, po svemu sudeći, potrajati i bar dio 2021. godine?

UKRADEN: Ma kako da je čovjek zdravorazuman i da shvata da je ovo što nam se dešava na svjetskom nivou, da je opasnost nepredvidiva, da svako može da nastrada, sama činjenica da ste deset mjeseci "parkirani", prizemljeni ili prisilno zatvoreni u zidove svoje kuće ili stana i, naravno, da ste posebno odsutni od svoga posla nikome nije lagana. Ta situacija je sama po sebi toliko deprimirajuća i čini čovjeka još više bespomoćnim. Međutim, osnovna misao koja se za ovih deset mjeseci zapravo iskristalisala je - dobro je, živi smo, zdravi smo, nismo u bolnici i nismo na aparatima. Ta misao mene, a mislim i gro mojih kolega, navodi da nekako od dva zla birate ono koje je manje, i samim tim čini neku vrstu utjehe.

NN: S obzirom da već duži period ni Vi ni Vaše kolege ne nastupate, da li ste se poželjeli publike i veselja?

UKRADEN: Pošto evo već skoro deset mjeseci nemamo koncerte, svi smo se jako uželjeli i nastupa i druženja s publikom, kao i putovanja. Nastupi su toliko postali dio našeg života da više nema govora o tome da li nam fali materijalni momenat toga, a sigurna sam da fali. Jednostavno, taj način života, pogotovo meni, odnosno kolegama koje su dugo na sceni, je nešto što je nas inficiralo i proželo u, čini mi se, svaku ćeliju. Prosto, sama činjenica da ne putujemo, da se ne družimo, da nismo u studiju i da ne radimo ono što zaista istinski volimo je nešto što, čini mi se, pada najteže svima nama. Ali, iznad svega je potrebna disciplina, slušati mjere raznih tijela koja se bave javnim zdravljem, te ne preduzimati ništa po pitanju bilo kakvih javnih ili tajnih nastupa, pa samim tim ne razmišljati o bilo kakvim željama i nastupima. Ja se pridržavam toga. Znajući da sam kao vrlo odgovorna osoba uvijek poštovala prioritetne i bitne stvari u životu, i ovo doživljavam tako i prosto više ne razmišljam kako je to nekad bilo divno pjevati i koncertirati.

NN: Da li ste ovaj period iskoristili za neke druge aktivnosti, za koje ranije, zbog prezauzetosti, niste imali dovoljno vremena, te da li nam možda pripremate neko iznenađenje na muzičkom planu?

UKRADEN: Ono što je u ovom sveopštem zlu jedino dobro jeste da smo se svi više okrenuli porodičnom životu, ja posebno, jer sam zaista uvijek bila u deficitu sa vremenom i ovo mi je nekako došlo kao najbolje terapeutsko sredstvo. Druženje, prije svega, sa mojim unucima, koji su mi najveća radost, koji su mi najbolji lijek u ovim danima potpune zatvorenosti, mirovanja i odsustva koncerata. Divne bliznakinje, stare osam godina, te dječak, koji ima šest, dovoljno su djeca, a dovoljno odrasli - maštoviti, pametni, slatki i znatiželjni, da zaista svaki trenutak proveden u kući s njima je zapravo pravo bogatstvo. Dakle, to je velika i nemjerljiva prednost ove zatvorenosti i nerada. A naravno da se u kući svakoj ženi uvijek nagomilava raznih stvari, sređivanja, preuređivanja... I ja sam odlučila da počnem pisati svoju biografiju, odnosno roman života, koji je kao i moj život jako bogat i vrlo opsežan, tako da će tu biti, čini mi se, dva-tri toma. Zasad završavam prvi i očekujem da ga izdam kad dođu bolja vremena i naravno da ga publikujem, odnosno promocijama najavim široj čitalačkoj publici.

NN: Možemo li iz ove teške situacije svi izvući neku pouku?

UKRADEN: Jedina pouka iz cijele ove situacije je zapravo čuvati svoje zdravlje i svoju porodicu. Porodica je definitivno najbolje utočište od svih problema, bolesti, kriza i treba cijeniti svakoga ko ti je blizak i ko se nađe tu da ti pruži makar riječ utjehe u ovim teškim trenucima. Prijateljstvo i porodica su nešto što je najdragocjenije. A osim toga, mislim da smo naučili da se zaista čovjek treba okrenuti sebi, svome zdravlju, malo više povesti računa o raznim problemima za koje nismo imali vremena od silne trke i obaveza. Čovjek nekako najmanje vremena ima za sebe, za svoje zdravlje, pa evo prilike da se svi resetujemo, da se malo primirimo i vidimo bez čega to u životu zaista možemo, šta nam nije neophodno za funkcionisanje organizma, ali i uopšte života, tako da je ovo lijepa prilika da se podvuku crte, da se lišimo nepotrebnih zaliha, stvari, lažnih prijatelja, lažnih društava, lažnih izleta i lažnog bogatstva. Dakle, ovo je jedna dobra prilika za pravi, kvalitetni reset.

NN: Kako namjeravate da proslavite predstojeće praznike?

UKRADEN: Predstojeće praznike ćemo svakako provesti u našem domu. Zaista smo se potrudili i dječica i ja da ga okitimo, da nam to bude prava, divna, svjetleća bajka. Puno je divnih ukrasa, njihovih crteža, topline... To je nešto što je možda najljepše u cijeloj ovoj strahoti - da se negdje u tom svom mikrosvijetu potrudimo da to bude sasvim druga priča od te medicinske, od te pandemijske situacije. Dakle, savjet svima: pokušajte stvoriti lijep i zanimljiv dom, gdje će se svi ukućani osjećati kao u bajci. Kako sam ja neko ko voli da kuha i sprema, potrudićemo se i ja i moja kćerka, koja je takođe vrsna domaćica i kuvarica, da spremimo i specijalitete i đakonije, da kuća zamiriše i na neke divne kolače i jela. Prije svega Badnje veče je tradicionalno veče kada ja pravim poznati specijalitet koji svi moji ukućani vole, uključujući i djecu. To je bakalar. A naravno, za Božić, zna se, obilno pečenje, božanstvena sarma, pogača i kako to već sve ide redom. U svakom slučaju, lijepo je što smo zajedno, lijepo je da možemo sebi ugoditi malo makar jelima i druženjima, a dječica su tu da se potrude da sve to skupa izgleda veselije. Tu je, naravno, i kamin i tradicionalno unošenje slame, žita, dolazak položajnika. Nastojimo da održimo tradiciju koju sam naučila od svojih roditelja, bake i djeda, te da je prenesemo i na našu djecu. Čini mi se da je svima drago kad se dešavaju te stvari u vezi sa ritualom Božića, Badnje večeri i svim onim što ove praznike čini jako lijepim i posebnim.

NN: Šta biste čitaocima "Nezavisnih novina" poželjeli u 2021. godini?

UKRADEN: Čitaocima "Nezavisnih novina", kao i svima, poželjela bih da što prije zaboravimo ovu ružnu 2020. godinu i da nam nova 2021. donese više zdravlja, optimizma, ljubavi i uspjeha. U to ime vas pozdravljam i želim sve najbolje i vama i vašim čitaocima, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine. Srdačno vaša Neda Ukraden.