Neki novi klinci vladaće top-listama

Muzički stručnjaci poznatog kanala MTV napravili su listu novih izvođača koji će ove godine ostaviti značajan trag na svjetskoj sceni.

Ističu da je 2017. godina donijela odlične singlove i albume već proslavljenih zvijezda, ali da je 2018. godina rezervisana za nove snage koje će dominirati svjetskim top-listama.

Donosimo listu izvođača i bendova koji će u narednom periodu obilježiti globalnu muzičku scenu.

"Prettymuch"

Bend "Prettymuch" je osnovao slavni producent Sajmon Kovel 2016. godine i od tada grupa privlači pažnju javnosti širom planete. Kritičari ističu da su melodije koje stvara ovaj bend potpuno unikatne, a svoj zvuk su savršeno ukomponovali sa gracioznim plesnim pokretima. Protekle godine su objavili nekoliko singlova među kojima su "Would You Mind", "Teacher", "Open Arms" i pjesma "No More", koju su uradili u duetu sa Frenč Montanom.

Kamila Kabelo

Nakon što je ova pjevačica napustila sastav "Fifth Harmony" napravila je velike samostalne korake na sceni sa singlom "I Know What You Did Last Summer", koji je uradila u duetu sa Šonom Mendezom i pjesmom "Bad Things", koja je snimljena u saradnji sa producentom Mašin Gan Kelijem.

Njeni samostalni singlovi "Crying In The Club" i "Havana" su za kratko vrijeme ušli na listu najslušanijih pjesama "Bilbordove" top-liste. Ova mlada pjevačica za tekuću godinu najavljuje niz novih singlova kao i prvi samostalni studijski album.

Bili Eliš

Pjevačica Bili Eliš je na muzičkoj sceni od 16. godine, a u 2018. najavljuje prve velike korake na svjetskim top-listama. Njen debitantski album "Don't smile at me" već je ostavio slušaoce bez riječi zbog talenta koji je demonstrirala, a njena najavljena svjetska turneja koju će održati u narednih nekoliko mjeseci je već rasprodata.

"Terror Jr"

Tokom cijele prethodne godine mladi trio "Terror Jr" privlačio je pažnju javnosti u SAD. Ova mlada trojka najavljuje još veće korake u ovoj godini. U pripremi je nekoliko novih singlova i video-spotova, a turneja koja je najavljena za teritoriju SAD je već unaprijed rasprodata.

Gas Daperton

Ovo novo ime na muzičkoj sceni stručnjaci opisuju kao nježnog dječaka koji pretenduje da ostavi trag na sceni kakav je pravio legendarni Dejvid Bouvi na početku svoje karijere. Njegovi singlovi "I'm Just Snacking" i "Prune, You Talk Funny" privukli su slušaoce zbog unikatne kombinacije repovanja i melodičnog pjevanja. Stručnjaci smatraju da svojim vokalnim sposobnostima dokazuje da bez obzira na svoje mlade godine ovaj muzičar ponosno staje rame uz rame sa priznatim svjetskim zvijezdama.

Kardi Bi

Muzička scena sa velikim nestrpljenjem očekuje studijsko izdanje pjevačice Kardi Bi. Njeni hip-hop singlovi "Bodak Yellow", "MotorSport" i "No Limit" vrlo brzo su dospjeli na vrhove svjetskih top-lista. Ovakav munjeviti uspon je jedan od razloga zašto stručnjaci smatraju da Kardi Bi u ovoj godini očekuje još mnogo uspjeha.

Selena Gomez

Za mladu pjevačicu Selenu Gomez se može reći da je imala burnu 2017. godinu. Nakon transplantacije bubrega i ponovnog pomirenja sa pjevačem Džastinom Biberom obožavaoci od ove već priznate pjevačice mogli su čuti singlove "It Ain't Me", "Bad Liar", "Fetish" i "Wolves". Ipak, Gomezova nije predstavila novi album još od 2015. godine, a nedavno je za medije izjavila da će upravo 2018. biti godina objavljivanja novog studijskog materijala.

Sofi

Pjevačica Sofi je na muzičkoj sceni već duži niz godina, ali stručnjaci smatraju da će svoj veliki uspon doživjeti tek u ovoj godini. Njeni singlovi "It's OK To Cry" i "Ponyboy" su dokazali da je bila u tranziciji između različitih žanrova, ali da će se vrlo brzo profilisati u RnB zvuku.