"Nektar OK Fest": Pet paketa po cijeni četiri

"Nektar OK Fest" donio je još OK vijesti za sve posjetioce pa je tako od danas aktivna "OK akcija" koju možete iskoristiti i podijeliti sa prijateljima.

Paket "OK kamp prijatelj/OK kamp + ulaznica" 4 + 1 gratis = 140 KM. Po cijeni četiri paketa za boravak u festivalskom kampu i mogućnost prisustva svim koncertima unutar festivalske zone na Tjetištu, pet prijatelja imaće priliku da se druži na "Nektar OK Festu 2018".

Paket "OK kamp prijatelj/ OK kamp + ulaznica + prevoz" 4 + 1 gratis = 280 KM. Iz "OK teama" koji organizuje festival sa naveli da oni koji žele da zajedno sa njima putuju do Tjentišta imaju takođe mogućnost izbora paketa koji uključuje i prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad, uz boravak u festivalskom kampu i provod na koncertima. I u ovoj opciji pet prijatelja uživa u OK avanturi po cijeni četiri paketa.

"OK akcija" aktuelna je u narednih sedam dana odnosno do 15 juna. Sve info ovoj posebnoj ponudi saznajte na www.okfest.net/#paketi.

"Ako ste se na trenutak zamislili zašto okupiti ekipu i krenuti u OK avanturu na Tjentište, daćemo vam više nego jedan razlog – uživanje u jednistvenom ambijentu jednog od najstarijih, najvećih, ali zasigurno i najljepših nacionalnih parkova u regiji; rafting avantura najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare; posjeta najljepšim vidikovcima i predjelima NP Sutjeska i naravno uživanje u preko 19 časova odličnog muzičkog programa na čak tri festivalska stage-a", saopštili su iz "OK teama". Festival se odžava od 6. do 8. jula na Tjentištu.