Nektar OK Fest - partneri i u vrijeme pandemije

Banjalučka pivara, veliki prijatelj OK teama, i generalni sponzor Nektar OK Festa pružila je veliku podršku u pripremi i planiranju ovogodišnjeg sedmog po redu Nektar OK Festa na Tjentištu u oba najavljena termina, i što je najvažnije ostala uz OK team kao partner i potvrdila saradnju za narednu godinu.

Naime, usljed pandemije korona virusa koja je od marta mjeseca prisutna u našoj zemlji i regiji i koja je u potpunosti promjenila životne navike i svakodnevnicu, te u negativnom kontekstu značajno uticala na mnoge privredne grane, od kojih su najpogođenije turizam i festivalska industrija, kao i kompletna kulturna scena, svi događaji, festivali i manifestacije većeg kapaciteta u našoj zemlji, regiji, Evropi i svijetu su prolongirani za narednu godinu. Nektar OK Fest, je i pored dva najavljena termina, velike želje i volje da se ovogodišnji festival održi na Tjentištu, bio primoran da program prolongira za 16/17/18 juli 2021. godine.

"Banjalučka pivara je kao partner podržala i projekat 'Nektar OK Fest karavan' koji je OK team pokrenuo u želji i namjeri da što kvalitetnije promovišemo planirani i najavljeni program festivala za 2021. godinu, te u partnerstvu sa institucijama kulture u Republici Srpskoj i BiH stvorimo kvalitetan kulturni sadržaj koji će istovremeno vratiti program i publiku u ove ustanove. Namjera istoga je da 'probudi' i 'osvježi' kulturne sadržaje u našoj zemlji, koji su gotovo u potpunosti obustavljeni tokom većeg dijela 2020. godine. Imajući u vidu tešku situaciju u kojoj su se našle sve kompanije iz svih privrednih oblasti, izuzetno nam je drago što je Banjalučka pivara na ovaj način prepoznala važnost i značaj podrške festivalskoj kulturi i u vrijeme pandemije", izjavio je Dubravko Suvara, direktor Nektar OK Festa.

U ovoj kompaniji ističu da je veoma značajno da ostanu uz svoje partnere i u vanrednim okolnostima, koje su zadesile festivalsku kulturu.

"Opredeljenost Banjalučke pivare jeste da podrži kulturu i umetnost, pogotovu muzičke događaje. Nektar kao najveći pivski brend partnerski podržava projekat „Nektar OK Fest karavan“ kao izuzetan projekat koji pomaže da se održe kulturno-umetnički sadržaji i u vremenu kada je to možda i najpotrebnije, u toku pandemije. Nadam se da će i ovo proći i da ćemo sledeće leto uživati na Tjentištu na Nektar OK Festu", izjavio je Ilija Šetka, generalni direktor Banjalučke pivare.

Nektar OK Fest karavan na proputovanju je kroz gradove u Republici Srpskoj i BiH. Do sada su realizovani programi u Foči, Trebinju, Zvorniku, Banjaluci, Gradišci, a svoje putovanje karavan nastavlja prema ostalim stanicama u kojima je planiran u narednom periodu, Mostar, Doboj, Zenica, Sarajevo, Tuzla...