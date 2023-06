"Nektar OK fest": OK kamp paket do 1. jula dostupan po cijeni od 55 KM

OK kamp "Nektar OK festa" epicentar je najbolje festivalske zabave, druženja, osmijeha i plesa, navode organizarori festivala - OK team.

Kako se u saopštenju OK teama navodi, tokom četiri dana, koliko najvjernija festivalska publika - OK kamperi, ima priliku da boravi u istom, stvaraju se uspomene, nova poznanstva, pa i prijateljstva i iz godine u godinu kamperi imaju još jedan motiv više, zašto doći i boraviti u samom srcu festivala, ali i jednog od najljepših nacionalnih parkova u ovom dijelu Evrope.

"Kako bismo opravdali dugogodišnje povjerene najvjernije festivalske publike, ove godine OK team, sve kampere obradovaće sa novim sadržajima. I ovoga puta, festivalski kamp otvorićemo dan ranije, 13. jula u 12 časova, a sve one koji dođu, na Sky Cola OK stageu očekuje odličan provod uz dva sjajna benda. Sa nama su 'Killo Killo banda' i 'KOIKOI'", navode organizatori.

Dalje navode da su "KOIKOI" genre-fluid, ass-moving, mood-swinging indie-rock bend iz Srbije, koji je brzo postao jedno od novih imena indie scene u regiji, te da svojim izvrsnim debitantskim albumom "Poziv u stranu" i energičnim live nastupima popunjavaju prazninu između intime undergrounda i mainstream glamura i brzo osvajaju publiku gdje god se pojave.

FOTO Marko Ristić

"Vojislav Malešev, poznat kao Killo Killo, pjevač je, kantautor i MC iz Novog Sada. Poslije nekoliko godina samostalnog rada na pjesmama, 2007. godine odlučio je okupiti bend baziran na roots reggaeu koji sadrži elemente ska, rock-steadya i dance-halla, pa sve do tipičnih karipskih stilova. Nerijetko miješa zvuk balkanskog soula i veoma emotivnog, samotnjačkog bluza", navedeno je u saopštenju.

Iz OK teama pojašnjavaju da, da biste prisustvovali ovim, ali i svim drugim nastupima izvođača i bendova koji nas ove godine očekuju 14, 15. i 16. jula na devetom po redu "Nektar OK festu", potrebno je da svoj OK kamp paket osigurate na vrijeme.

"Paket je trenutno dostupan po aktuelnoj cijeni od 55 KM putem prodajnih sistema u BiH /www.gigstix.ba/, Srbiji /www.gigstix.com /, Crnoj Gori /www.gigstix.me/ i Hrvatskoj /www.entrio.hr/. OK kamp paket podrazumjeva boravak u festivalskom kampu od 13. do 17. jula i ulaznicu za festival. Ova cijena paketa aktuelna je do 1. jula, kada će paket i dalje biti u ponudi, ali po novim cijenama", objasnili su organizatori "Nektar OK festa".

Kompletan program ovogodišnjeg Nektar OK Festa, po danima i stage-vima dostupan je na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net/#line-up, a sve informacije o raspoloživim festivalskim paketima i ostalim sadržajima potražite na www.okfest.net.