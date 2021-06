"Nektar OK fest": Povratak dobroj staroj svirci na otvorenom

Ovogodišnji, sedmi "Nektar OK fest" biće održan od 13. do 15. avgusta na Tjentištu u Nacionalnom parku "Sutjeska".

Odluku o promjeni ranije najavljenog termina, koji je planiran za jul, organizator je donio nakon obavljenih razgovora s nadležnim institucijama i objavom preporučenih epidemioloških mjera za organizaciju masovnih događaja na otvorenom.

"Nakon više od godinu dana, epidemiološka i zdravstvena slika u našoj zemlji, regiji, Evropi i svijetu, daje nam mogućnost da se vratimo na dugo iščekivane događaje i festivale, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi. Na našu i vašu veliku radost, konačno je vrijeme za muziku, zabavu, live nastupe, vrijeme da zajedno uživamo u još jednoj OK avanturi na Tjentištu, evociramo uspomene i stvaramo nove", saopštili su organizatori "OK festa".

Na tri festivalske bine, navedeno je dalje, publika će ove godine biti u prilici da uživa u nastupima najpoznatijih imena domaće i regionalne scene.

"Ranije najavljeni nastupi stranih izvođača prolongiraju se za narednu godinu, imajući u vidu da je zbog posebnih uslova koji važe za putovanja i ulaske u zemlju državaljana iz pojedinih zemalja njihov dolazak logistički teško izvodiv", saopšteno je, konstatujući da, međutim, dobre zabave na Tjentištu zasigurno neće nedostajati.

Iz "OK festa" otkrivaju ovogodišnji program.

"Za najbolju atmosferu i povratak u dugo iščekivanu "normalnost" biće zaduženi: 'Van Gogh', 'Bajaga i Instruktori', 'Hladno pivo', 'Goran Bare & Majke', 'Zoster', 'Darko Rundek & Ekipa', 'Brkovi', TBF, 'Kanda, Kodža i Nebojša', 'Buč Kesidi', M.O.R.T, 'Moreuz', čiji nas nastupi tokom tri festivalska dana očekuju na main stageu", kažu organizatori, koji su za najvjerniju publiku, OK kampere, pripremili poseban program na njima omiljenom stageu u OK kampu. Tu će nastupiti "Ritam nereda", "Love Hunters", "Mortal Kombat", "Who See", "Atheist Rap", "Marčelo i Napeti quintet".

Festivalski kamp i ovoga puta biće otvoren dan ranije, odnosno 12. avgusta.

"Na OK Summer stageu kod bazena na Tjentištu, gdje uz odlične ritmove publika uživa u dnevnom programu, kao i na OK After Party u OK kampu, gdje publika u najboljoj atmosferi dočekuje najljepše zore na Tjentištu, očekuju nas nastupi najpoznatijih imena regionalne elektronske scene", zaključak je saopštenja.