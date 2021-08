"Nektar OK fest": Pozitivne emocije i vrhunska atmosfera preplavili Tjentište

Pozitivna atmosfera, izvanredna muzika i nevjerovatan naboj pozitivne energije ponovo su se uselili u dolinu Sutjeske, gdje je "Nektar OK fest" napravio još jedno veče za pamćenje.

Prvog festivalskog dana "Jägermeister main stage" je gorio od dobrog naboja, a za atmosferu su se pobrinuli "Van Gogh", Goran Bare i "Majke", "Brkovi" i "Moreuz".

Publika je tako prvog dana imala priliku uživati u dobro poznatim pank i rok zvukovima poput hitova "Teške boje" i "Neko te ima noćas", a hrvatski turbofolk-pank-rok bend "Brkovi" je opet na sebi svojstven način napravio atmosferu koja će se još dugo prepričavati.

Ništa manje dobra atmosfera nije bila ni na "Sensation OK stageu" u OK kampu, gdje su žarili i palili "Love Hunters" i "Mortal Kombat".

A da su se svi uželjeli dobrog provoda i muzike dokazala je i činjenica da zabava nije stala ni na OK After Partyju, gdje se publika do kasnih časova zabavljala uz Sinišu Tamamovića i Alexandera G.

Sjajna organizacija festivala, kao i festivalskog kampa, priroda koja zaustavlja dah, uz ogromne količine pozitivne energije svakako su učinili da ovogodišnji "Nektar OK fest" još jednom opravda zašto je najbolji festival u zemlji.

Drugi festivalski dan počinje već od 12 časova kraj bazena uz Mladena Tomića, Tonija Juranovića i Neb Jacka. A od 14 časova u "OK Book zoni" održaće se promocija knjige Dušana Vesića "Bunt dece socijalizma". OK kamp je i ove godine centar najbolje zabave i odličnog provoda, a za atmosferu drugog dana na "Sensation OK stageu" zaduženi su Marčelo i "Napeti Quintet" te "Atheist Rap".

Ono što je svim posjetiocima ove godine zapalo za oko i pokupilo simpatije jeste Pixelata postavljena na festivalu, kojom je svim prisutnima omogućeno da učestvuju u reciklaži te na ovaj način očuvaju prirodu u kojoj se nalaze. Pixelata predstavlja zid dugačak šest i visok dva metra, na kome publika od iskorištenih limenki stvara veličanstven mural koji će ove godine biti na temu "Nektar, svijetla strana života".

S obzirom na to da se festival održava u jednoj od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Evrope - Nacionalnom parku Sutjeska, svi posjetioci su pozdravili ovakav vid odnosa prema prirodi, te zajedno s eko-patrolom, koja s velikim rančevima na leđima animira publiku da u njih ubace svoje prazne limenke, zaista vode računa o odlaganju otpada.

"Recan fondacija" i inicijativa "Svaka limenka se računa" pružili su i ove godine podršku "Nektar OK festu" i na još inovativnih i kreativnih načina, te se na festivalu može naći Interaktivni XO Magic box, koji privlači sve generacije. Ova replika popularne iks-oks igrice, za koju se koriste prazne limenke za reciklažu, bez sumnje zabavlja sve goste dok čekaju filmsku projekciju na "OK Cinema stageu", gdje je na programu film "Nebeska tema - priča o Vladi Divljanu", režisera Mladena Matičevića.

A groznica subotnje večeri nas očekuje na "Jägermeister main stageu", gdje će svi posjetioci imati priliku da uživaju u vanvremenskim hitovima Bajage i "Instruktora", te bendova TBF, "Buč Kesidi" i "Who See". Po završetku programa selimo se u OK kamp na after party da uz Mladena Tomića i Tonija Juranovića dočekamo još jednu zoru na Tjentištu.