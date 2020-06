"Nektar OK fest" od 14. do 16. avgusta

Muzički festival "Nektar OK fest" biće održan od 14. do 16. avgusta u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka "Sutjeska" na Tjentištu. Ova potvrda stigla je nakon što je prije nekoliko dana odlučeno da će festival umjesto u julu biti održan u avgustu, a domaća i regionalna publika će imati priliku da uživa u nastupima najvećih domaćih i regionalnih izvođača.

"Nakon dvomjesečne neizvjesnosti, brojnih razgovora, pregovora, praćenja zdravstvenog stanja u našoj zemlji, regiji i šire, ali vođeni pozitivnom mišlju i nadom da ćemo i ovu krizu zajedno prebroditi, u prilici smo da donesemo konačnu odluku o realizaciji ovogodišnjeg 'Nektar OK festa' na Tjentištu. Svjedoci smo otkazivanja velikog broja festivala u našem regionu, ali i Evropi i svijetu, i stoga nas izuzetno raduje što smo u vrijeme globalne svjetske krize izazvane pandemijom virusa korona i brojnim ograničenjima koja su se u posljednje vrijeme pred svima nama postavila kao veliki izazov u prilici da ove godine organizujemo sedmo izdanje 'Nektar OK festa'", poručili su organizatori festivala.

Ističući na prvom mjestu zdravlje svih nas, publike i izvođača, poštujući dodatne preporuke sigurnosti, procjene stručnjaka da će u mjesecima koji su pred nama virus sve više da slabi, te da je avgust izvjesniji i sigurniji u kontekstu opšteg zdravstvenog stanja u zemlji, određen je novi datum održavanja festivala.

"I ovoga puta nudimo neponovljivo iskustvo avanture i adrenalinskog doživljaja za sve one koji žele da okuse i čari prirode, kampovanje pod vedrim nebom, uživanje u raftingu, planinarskim šetnjama, prašumi Perućici i nesvakidašnjem pogledu sa najljepših vidikovaca Nacionalnog parka 'Sutjeska'", istakli su organizatori.

U odnosu na ranije najavljeni program na festivalskim binama, organizatori dodaju da je došlo do otkazivanja nastupa inostranih izvođača, koji su usljed novonastale situacije otkazali svoje svjetske turneje i nisu u mogućnosti da ove godine nastupe na Tjentištu.

U svakom slučaju, odlične zabave na Tjentištu neće nedostajati. U večernjem programu na "Jagermeister" glavnoj bini očekuju nas vrhunske svirke uz "Van Gogh", "Bajagu & Instruktore", "Gorana Bareta & Majke", "Urban & 4", "Zoster", "Hladno pivo", "Ritam nereda", "Buč Kesidi", TBF, "Kanda, Kodža i Nebojša", M.O.R.T. i "Repetitor".

Ranije najavljeni program u OK kampu na "Sensation OK" pozornici ostao je nepromijenjen i tu publiku očekuju "Love Hunters", "Mortal Kombat", "Who See", "Atheist Rap", "Marčelo i Napeti quintet" i Mile Kekin.

Svi ranije kupljeni paketi i aranžmani za boravak na festivalu važiće i za nove datume, a svi koji budu željeli povrat novca mogu se o tome informisati na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net. Iako u nešto drugačijem obliku, nema sumnje da će Tjentište da gori od dobre muzike od 14. do 16. avgusta.