"Nektar" donosi svijetlu stranu života na "Nektar OK fest"

BANJALUKA – Banjalučka pivara i Recan fondacija uz inicijativu "Svaka limenka se računa" pružiće i ove godine podršku "Nektar OK festu".

Svi posjetioci imaće priliku da kreiraju čuveni mural – Pixelata koji predstavlja zid dugačak šest i visok dva metra, a na kome će se od 2.000 iskorištenih limenki napraviti veličanstvena slika koja će ove godine kao tema biti "Nektar, svijetla strana života".

"Banjalučka pivara podržava rok muziku i promoviše razvoj scene. Na 'Nektar OK Festu' će uz vrhunsku zabavu, uz nastupe najpoznatijih imena domaće i regionalne scene, biti kreiran i mural 'Nektar, svijetla strana zivota'. Ideja je da se limenke iskoriste za umetničko delo, umesto da se bacaju po magično lepom krajoliku Tjentišta", izjavio je Slobodan Srećković, direktor marketinga Banjalučke pivare.

"Ovogodišnja sedma po redu 'Nektar OK Fest' avantura održaće se od 13. do 15. avgusta na Tjentištu. Obzirom da se festival održava u jednoj od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Evrope – Nacionalnom parku Sutjeska, obaveza organizatora jeste i odgovoran odnos prema prirodi, te samoj festivalskoj lokaciji. Iz tog razloga nam je drago što i ove godine nastavljamo saradnju sa Recan fondacijom i Banjalučkom pivarom i što ćemo kroz zajedničku saradnju animirati našu dragu OK publiku i pozvati ih na odgovornost, brigu i očuvanje prirode", poručili su organizatori "Nektar OK Festa".

"Srećni smo što će Recan fondacija i ove godine svim posetiocima OK festa pružiti mogućnost da budu odgovorni i da čuvaju prirodu. Pripremili smo niz aktivacija kojima ćemo animirati sve pristune da recikliraju svoje prazne limenke za piće. Sa ponosom ističemo da je aluminijumska limenka za piće najbolja ambalaža, jer se u potpunosti može reciklirati neograničen broj puta. Zato je posebno važno da istaknemo značaj limenke jer, pored toga što vaše omiljeno piće savršeno čuva od svih spoljašnjih uticaja, njihovom reciklažom brinemo i o prirodi koja nas okružuje", istakao je Nemanja Marjanović iz Recan fondacije.

Recan fondacija i Banjalučka pivara, zajedno sa organizatorima "Nektar OK Festa" pozivaju sve posjetioce da uživaju u bogatom muzičkom programu na ovogodišnjem "Nektar OK festu" i da se zabave uz reciklažu, jer će na taj način pored nezaboravnog provoda učiniti i dobro djelo za planetu koja je dom svih nas.