"Nektar" pivo budi festivalski duh

Banjalučkoj pivari je predstavljanje novog brenda piva "Baraba", novog izgleda "Nektar" piva kao i popularnih radlera – "Nektar limuna" i "Nektar grejpa", poslužilo kao odlična uvertira za bogatu festivalsku sezonu čiji je zaštitni znak upravo novi "Nektar". Iz ove kompanije ističu da su veoma srećni jer se obistinila njihova tvrdnja da će sve ovo proći i da konačno možemo uživati u muzici, druženju i naravno - najboljem pivu.

"'Nektar', naš najveći pivski brend, već dugi niz godina, ponosno stoji uz najveće festivale u BiH – 'Nektar Fresh Wave' i 'Nektar OK Fest', kao i brojne druge. Opredeljenost Banjalučke pivare jeste da podrži kulturu i rok muziku, a posebno mesto zauzimaju i drugi muzički događaji. Uprkos otežavajućim uslovima u kojima smo se svi našli u vreme pandemije, bilo nam je važno da ostanemo uz sve naše partnere i pružimo im podršku i tada i sada", izjavio je Slobodan Srećković, novi direktor marketinga Banjalučke pivare.

Deveti "Nektar Fresh Wave festival" biće održan od 5. do 7. avgusta na banjalučkoj tvrđavi Kastel, a na njemu će nastupiti više od pedeset renomiranih izvođača. Ove godine, Festival okuplja neka od najpoznatijih imena sa svjetske regionalne scene, koja će nam se pridružiti na glavnoj bini festivala: Sven Väth, Ilario Alicante, Nastia, Victor Ruiz, Deborah De Luca, John Digweed.

Banjalučka pivara, veliki prijatelj OK tima i generalni sponzor "Nektar OK Festa" pružila je podršku u pripremi i planiranju, sedmog po redu, "Nektar OK Festa" na Tjentištu.

"Ovogodišnji 'Nektar OK Fest' održaće se od 13. do 15. avgusta na dobro poznatoj lokaciji, Tjentište – Nacionalni park Sutjeska. Na tri festivalska stage-a publika će ove godine biti u prilici da uživa u nastupima najpoznatijih imena domaće i regionalne scene. Tu su: Van Gogh, Bajaga i instruktori, Hladno pivo, Goran Bare & Majke, Zoster, Darko Rundek & ekipa, Brkovi, TBF, Kanda, Kodža i Nebojša, Moreuz i mnogi drugi. Osim muzičkog programa očekuju nas i filmske projekcije, promocije knjiga, aktivnosti u prirodi - rafting, planinarenje", poručuju iz OK team-a.

Pored pomenuta dva festivala, "Nektar" pivo je zaštitni znak "Nektar Garden fest-a" koji se održava u periodu od 22. jula do 24. jula i "Moto fest-a Banjaluka" koji se održava u periodu od 20. do 22. avgusta.