Nele Karajlić koncertom u Banjaluci slavi "40 godina otkad je crk'o Marsahall"

BANJALUKA - Multi koncertom pisca i muzičara Nenada Jankovića, poznatijeg kao Dr Nele Karajlić, od 14. juna u parku "Mladen Stojanović" počinje novi kulturni festival "Ljeto u parku", a baš u gradu na Vrbasu ovaj umjetnik će obilježiti "40 godina otkad je crk'o Marsahall".

Kako su najavili organizatori, udruženja Asocijacija za razvoj i saradnju, te ProRent produkcija, festival će obogatiti kulturnu scenu Banjaluke, a s obzirom na to da je park "Mladen Sojanović" postao centralno mjesto kulturnih dešavanja, odlučili su se na organizaciju mjesečnih kalendara događaja.

Inače, Nele Karajlić, Branko Đurić, Kaliopi, Državni posao, Anđelka Stević Žugić, samo su neka od velikih imena koje će te vidjeti na "Sport Box" terenu ovog ljeta.

Nele Karajlić, je istakao da je Banjaluka grad koji čiji duhovni i kulturni identitet iz dana u dan raste.

"Kao neko ko relativno često dolazi u Banjaluku, vidim to uživo. Ja sam odmah prihvatio da dođem ovdje, jer je kultura najvažnija. Svi političari kažu važna je ekonomija, ali ja mislim da je kultura važnija od ekonomije. Ne volim ni svoje rođendane slaviti, a kamoli rođendane grupa, ali sam pristao da se koncert zove '40 godina otkako je crk'o Marshall', jer je moja kulturno-politička angažovanost kroz cijelu karijeru obilježavala ono što sam ja radio", istakao je Karajlić te dodao da mu je bilo važno da to ne bude običan koncert.

"Shvatio sam da ne bi bilo loše da moj koncert bude multi, zanimljiv i uzbudljiv razgovor sa Dr Karajlićem, uz muziku i video prikaze onoga što sam ja onomad radio na televiziji, a to je Top lista nadrealista i Složna braća i dijelovi iz mojih romana, a naročito 'Fajront u Sarajevu'. To će biti užvio pozorišna predstava koja će vodiit kroz 40 godina otkad je crk'o maršal pa do danas", poručio je Karajlić.

On će te večeri izvesti hitove koji su mu promijeli život, i to "Zenica bluz", "Top lista nadrealista", "Ženi nam se Vukota" i "Fajront u Sarajevu".

Svi događaji će biti na teniskom terenu Sport box, koji će biti preuređen u skladu sa prestavom ili koncertom, a karte za dodađaje se mogu kupiti online na gig stix.ba, u svim poštama Srpske, Sport box kafiću.

