Nenad Pejović: Potreba za muzikom će preživeti ovo bezdušno vreme

Muzički sastav "Kanda, Kodža i Nebojša" (KKN) nastupiće večeras u 20 časova u Banskom dvoru u Banjaluci u sklopu manifestacije "Nektar OK fest karavan", koja se održava u nekoliko gradova BiH.

Grupa KKN publici u gradu na Vrbasu će se predstaviti u akustičnoj verziji koncerta, a ulaznice za ovaj nastup su rasprodate. U razgovoru za "Nezavisne novine", Nenad Pejović, gitarista KKN-a, govori o najavljenom koncertu, razlikama u akustičnom i električnom nastupu, komunikaciji sa publikom i prilikama i neprilikama koje su zadesile bend pojavom pandemije virusa korona.

NN: Najavljen je vaš koncert u Banjaluci. Šta planirate predstaviti publici koja će doći na ovaj nastup?

PEJOVIĆ: Nastupićemo u akustičnom izdanju, kako povremeno nastupamo prethodnih nekoliko godina, te će i repertoar biti prilagođen svedenijoj zvučnoj postavci, uz nekoliko pesama koje retko sviramo u električnoj varijanti. Kao gost će se u jednom delu koncerta pojaviti Ivan Simić iz benda "Bullet for a Badman" na saksofonu, nedavno smo zajedno svirali prvi put u Užicu, dobro je zvučalo. Ica je inače gostovao i na aktuelnom dvostrukom LP izdanju "Popis".

NN: Ovaj nastup će se održati u Banskom dvoru, što najavljuje nešto intimniji nastup. Da li su vam draže velike festivalske pozornice ili ovako intimni koncerti?

PEJOVIĆ: Sve ima svoje čari, ali okolnosti koje okružuju koncertnu 2020. godinu čine takvo pitanje deplasiranim.

NN: Da li je moguće ostvariti dublju komunikaciju s publikom na koncertima poput ovog najavljenog?

PEJOVIĆ: Specifičnost trenutka u kome smo čini da je dobro da uopšte možemo da komuniciramo sa koncertnom publikom. Opet, teško da mogu da se setim kada ovde nije bila specifična situacija, s tom razlikom što je ona sad i globalna. Uspeli smo da u povremenim džepovima pandemijske psihoze uradimo nekoliko koncerata i čini mi se da je doživljaj žive svirke potreban podjednako i nama i ljudima u publici, kao i svima koji omogućavaju da se koncert dogodi.

NN: Svjedoci smo da je ova godina nosila sa sobom brojne izazove, naročito za muzičare. Koliko je pandemija virusa korona pogodila vas kao bend?

PEJOVIĆ: Nikada nam se nije desilo da za šest meseci ne odsviramo nijedan koncert ili da tokom tri meseca ne održimo nijednu probu, ali opet, nisu muzičari jedini u problemu. Sa druge strane, nemam dilemu da će potreba za muzikom preživeti ovo đavolsko, bezdušno vreme. U junu smo objavili "Popis", retrospektivni album snimljen tik pred koronu, reakcije su mahom bile pozitivne i nedavno smo saznali da je prvi tiraž vinila rasprodat. Te brojke su, naravno, simbolične u odnosu na neka prošla vremena, ali ohrabruje nas da u ovako sumanutoj godini imamo dva tiraža duplog albuma.

NN: Kako Vi gledate na cjelokupnu situaciju sa pandemijom i kada ćemo se, po Vašem mišljenju, vratiti na velike festivale i zajedno slaviti život?

PEJOVIĆ: Pandemiju vidim kao trijumf jedne filozofije života koja slobodu, svest, dušu i slične tzv. unutrašnje pojave ljudske egzistencije vidi kao nešto uzgredno, nebitno pa i štetno u odnosu na društveni sistem u kome spoljašnje okolnosti određuju ponašanje čoveka u društvenom mravinjaku. Kao sudar dva principa, jednog opisanog u Toroovom "Valdenu" i onog, vek kasnije objavljenog, u Skinerovom "Valdenu 2", koji za sada ima prednost. Videli samo u martu da sve može da stane, ali ne i trgovina, jer profit je važniji od svega, pa pošto kultura može samo da kupi mrvice sa trpeze industrijskih barona, stvar je njihove dobre volje kada ćemo se opet redovno sretati na koncertima. Međutim, ne bih rekao da oni imaju bilo kakvu predstavu kako i kada će se sve završiti i kakve će biti posledice.

NN: Da li ste periode izolacije i policijskih časova koristili za stvaranje novog autorskog materijala i da li je generalno izolacija pogodna za umjetnika da stvara?

PEJOVIĆ: Generalno je i pogodna i neophodna, iz ličnog iskustva. Opet, više mi je prijalo da u lokdaunu sviram neke drage, stare pesme, "Babylons Burning The Ruts" ili "Summer in Siam Poguesa", nego da komponujem "novo". Osim toga, prijalo je u tim dugim časovima otkrivati muzičare kao što je "Shuggie Otis" ili slušati nove ploče, kao što je "Blue Hearts" Boba Moulda. No, čim je skinuta zabrana okupljanja, krenuli smo na probama u stvaranje nekog novog, budućeg albuma, tako da smo leto proveli u tom kreativnom zamahu.

NN: Brojne kolege muzičari su u tom periodu održali online koncerte, a neki su komentarisali da nam takvi nastupi mogu postati "novo normalno". Kolika bi šteta bila za bendove kada bi se sve svodilo na svirku pred web-kamerama?

PEJOVIĆ: Mislim da bi veća šteta bila za publiku, osim ako na webu ne jave da čovek više nije društveno biće. Čini mi se da postaje sve jasnije koliko će mrežna simulacija i uniformizacija morati da se obuzda i pripitomi, a vremenom i delimično odbaci, iako to sada deluje nemoguće.

NN: Šta poručujete publici koja će doći na vaš nastup u Banski dvor?

PEJOVIĆ: Neizvesnost će nestati, promena je sigurna. I naravno, ide zima, ne zaboravite na vitamine.

Program karavana

Kao najava za večerašnji koncert grupe KKN, u 17 časova u banjalučkom "Peckham pubu" održaće se promocija knjige Branka Rosića "Za sutra najavljuju konačno razvedravanje". Sutra, u 12 časova, u Klubu studenata Banjaluka biće otvorena izložba "OK fest retrospektiva", autora Vedrana Ševčuka i Marka Ristića, a potom će u Banskom dvoru od 18 časova biti održana projekcija filma "Tusta", Andreja Korovljeva, nakon čega od 20 časova slijedi projekcija filma "Nebeska tema - priča o Vladi Divljanu", režisera Mladena Matičevića. Ulaz je besplatan, a broj mjesta je ograničen. Ulaznice se mogu preuzeti na biletarnici Banskog dvora.