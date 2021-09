Neobjavljene Bouvijeve pjesme uskoro u javnosti

Neobjavljene pjesme i obrađene verzije manje poznatih numera Dejvida Bouvija biće uskoro predstavljene javnosti u okviru albuma "Toy", a prema pisanju britanskih medija, trebalo bi da se pojave do kraja godine.

"Toy" je snimljen 2000. godine u Njujorku, a ideja za album nastala je 1999. godine. Bouvi ga je snimio u saradnji sa svojim bendom: Plati, Sterlingom Kembelom, Lisom Germano, Gerijem Leonardom i Kuong Vu.

Bouvi je rekao kako je želio da snimiti "old school" album, u kojem će svaka pjesma biti odsvirana uživo i bez dodatne obrade. Nije težio savršenstvu, a od benda je tražio opušten i brz ritam: "Pjesme su tako žive i pune boja, iskaču iz zvučnika! Pomalo je teško povjerovati da su napisane tako davno."

Jedna verzija ovog albuma ukradena je 2011. godine, kada je prodata na eBayu, a zatim i podijeljena na brojne piratske stranice.

Prvi album biće predstavljen 26. novembra te će biti dio seta "David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992-2001)".

Nešto šira verzija sa još nekoliko dodatnih pjesama biće objavljena 7. januara 2022. godine pod nazivom "Toy:Box".

Posthumni albumi postali su veoma popularni u zadnje vrijeme te će tako nedovršene ili neobjavljene verzije i Bouvijevih pjesama naći put do publike. Prošle godine objavljen je i album "Something In The Air (Live Paris 99)", a produkcijske kuće se na ove korake odlučuju kako zbog činjenice da žele sačuvati Bouvijevu muziku, tako i zbog zarade s obzirom ma to da je nakon Bouvijeve smrti 2016. godine prodaja njegovih albuma u SAD porasla za više od 5.000 odsto, sa 682.000 prodatih jedinica u nedjelji kada je umro.

Dejvid Bouvi rođen je kao Dejvid Robert Džons, britanski muzičar, producent, glumac i umjetnik. Prve muzičke uspjehe postiže singlom "Space Oddity" iz 1969, a početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka postaje jedan od predvodnika britanskog glam-rok pokreta, ponajviše zahvaljujući svom alter egu Ziggy Stardust.

Sredinom decenije uspijeva da pridobije i američku publiku, a u periodu od 1977. do 1979. snima tri albuma u Berlinu pod producentskom palicom Brajana Ina. Takozvana "Berlinska trilogija" bazirala se pretežno na njemačkoj elektronskoj muzici i postaje najviši Bouvijev umjetnički domet. Najveći komercijalni uspjeh ipak je dosegao albumom "Let's Dance" iz 1983. i istoimenim singlom.